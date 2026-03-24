Giorgia al Forum: scaletta, il disco d’oro per G e le anticipazioni su nuova musica

Lunedì 23 marzo 2026, Giorgia si è esibita con un scaletta ricca di successi e medley per la prima di due date all’Unipol Forum di Assago nell’ambito del Palasport Live, il tour che a fine anno conterà 43 date e oltre 300.000 spettatori. Ad oggi, con il tour invernale ancora in corso, il contatore è già oltre 200.000 presenze.

Dopo lo show, nell’incontro riservato alla stampa, Giorgia ha ricevuto fisicamente il disco d’oro per l’album G, consegnato dalle mani di Andrea Rosi, CEO di Sony Music, Ferdinando Salzano di Friends & Partners, e di Veronica Corno e Marcella Montella, che hanno contribuito alla ricerca dei brani del disco. Un traguardo raggiunto lo scorso anno, a tre mesi dall’uscita.

L’incontro stampa è stata l’occasione per fare il punto sul tour, annunciare nuove date, anticipare lavori su nuova musica e ricordare Laura, storica fan di Giorgia, scomparsa proprio il giorno del concerto.

Giorgia al Palasport Live: la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago

La scaletta della serata ha alternato i grandi classici della sua carriera ai brani di G, costruendo uno show che si muove tra medley densi e momenti più intimi. Di seguito la scaletta completa del concerto del 23 marzo 2026.

INTRO + L’UNICA + I FEEL LOVE + SENZA CONFINE INTRO + E C’È ANCORA MARE + IL CIELO IN UNA STANZA + GOCCE DI MEMORIA + VIVI DAVVERO CARILLON ORONERO CORPI CELESTI – PURPLE RAIN INTRO + COME SAPREI + E POI SABBIE MOBILI PER FARE A MENO DI TE + INFINITE VOLTE + STRANO IL MIO DESTINO SPIRITO LIBERO (+ I FEEL FOR YOU) PARADOSSALE IO FRA TANTI SE MI VUOI + GIRASOLE + SCELGO ANCORA TE + TRUE COLORS + È L’AMORE CHE CONTA + HUMAN NATURE + LA GATTA DI SOLE E D’AZZURRO COME NEVE TRA LE LUNE E LE DUNE + REMEMBER THE TIME + WE FOUND LOVE LA CURA PER ME TU MI PORTI SU GOLPE

LE PROSSIME DATE

Queste le prossime date del tour:

Giorgia Palasport Live 2026: le date di marzo

13 marzo – Torino, Inalpi Arena

16 marzo – Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

18 marzo – Bari, Palaflorio (SOLD OUT)

19 marzo – Bari, Palaflorio (SOLD OUT)

21 marzo – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

23 marzo – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

24 marzo – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

28 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum (SOLD OUT)

30 marzo – Padova, Kioene Arena (SOLD OUT)

Giorgia G Summer 2026: le date estive e autunnali

10 luglio – Termoli (CB), Arena del Mare 42°15′ (data zero)

13 luglio – Vigevano (PV), Vigevano in Castello / Castello Sforzesco

15 luglio – Asti, Asti Musica / Piazza Alfieri

17 luglio – Palmanova (UD), Estate di Stelle 2026 / Piazza Grande

19 luglio – Cattolica (RN), Arena della Regina

21 luglio – Este (PD), Este Music Festival / Castello Carrarese

23 luglio – Pisa, Pisa Summer Knights / Piazza dei Cavalieri

28 luglio – Catania, Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini

1 agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello

3 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello

6 agosto – Ostuni (BR), Arena Bianca 2026 / Foro Boario

21 settembre – Caserta, Reggia di Caserta / Piazza Carlo di Borbone

28 settembre – Verona, Arena di Verona







Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Giorgia sul tour: “Sono stupita tutti i giorni di quello che sta accadendo”

Nell’incontro con la stampa, Giorgia ha parlato apertamente di come stia vivendo questo momento della sua carriera, definendolo inaspettato e per certi versi unico:

“È un anno e mezzo, quasi due, che sto vivendo questo momento di musica meraviglioso. Mi stupisce tutti i giorni quello che sta accadendo, perché dopo 30 anni che ci sono, stati belli, intensi, densi, pieni di cose, vivere un momento così – come se si fosse ricominciato da capo, ma bene – era totalmente imprevisto, inaspettato. Credo di essere un caso abbastanza raro per la mia generazione: avere un momento così, discografico, di live, insomma.”

Giorgia Palasport Live 2026: le nuove date estive e gli eventi speciali

Il tour non si ferma. Dopo le date invernali, Giorgia ha annunciato un tour estivo che porterà la band nelle città non toccate nelle tappe precedenti, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere il pubblico dove i palasport di solito non arrivano.

“Salzano mi ha detto: ‘Sai cosa? Dobbiamo andare a suonare in quei posti dove non siamo andati.’ E ho detto: ‘Ma secondo te la gente ci viene?’ Alla fine mi sono alzata che c’erano altre 15 date estive. Andiamo dove non siamo andati né a dicembre, né due anni fa, né adesso a marzo. Andiamo a casa loro, che mi sembra anche una cosa giusta.”

A chiudere il 2026 ci saranno due date evento in location speciali: la Reggia di Caserta e l’Arena di Verona, seguite da un gran finale con gli artisti che l’hanno accompagnata in questo anno e mezzo. “Penso a Blanco, ad Annalisa che è venuta con me a Sanremo nella serata delle cover, Eros con cui ho duettato di recente nel suo disco, Irama, Emma, Elisa…”

Sul futuro negli stadi, Giorgia non chiude la porta: “Perché no? Non lo sento come una necessità, ma mi piacerebbe.”

Giorgia e la nuova musica: “Mi sono sbloccata la penna”

Nell’incontro stampa è arrivata anche un’anticipazione importante: Giorgia sta lavorando a nuova musica.

“Non nascondo che lavoriamo anche su altra musica. Mi è stato consigliato di rimettermi a scrivere, perché è un po’ che non lo faccio. Ricantando le canzoni dal vivo ho ripreso confidenza con le mie cose, le sento in maniera particolare. Mi sono un po’ sbloccata la penna. Già ci sono stati un paio di casi, a parte Diamanti, poi il mio special insieme a Marra e a Luche. Ho ripreso il coraggio.”

Sul rapporto con il linguaggio musicale contemporaneo, Giorgia ha spiegato come abbia dovuto lavorare per trovare il proprio posto in un panorama sonoro profondamente cambiato:

“La scrittura è cambiata, la metrica e gli accordi sono cambiati. Alcune cose per fortuna sono già mie, perché vengono da un bacino musicale in cui sono cresciuta – penso alle armonie che vanno di moda nell’hip hop italiano, quelle sono cose con cui ho familiarità. Però mettere il mio là dentro ha richiesto un po’ di lavoro. Ora ci ho preso gusto.”

Giorgia e Sanremo 2027: “Se mi chiamano andrei, ma a fare altre cose”

Sul Festival, Giorgia è diretta:

“Non conosco Stefano De Martino, l’ho incrociato una volta da Maria. Conosce bene Emanuel Lo. Se mi chiamano andrei, ma a fare altre cose. Del resto, dopo La Cura per me è difficile andare e superarsi.”