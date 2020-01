Giordana Angi: tre sorprese per “Voglio essere tua Sanremo Edition”

Giordana Angi si prepara a tornare quest’anno al Festival di Sanremo, il palco su cui debuttò, con poca fortuna, nel 2012.

Se in quell’anno l’artista aveva gareggiato tra i giovani con Incognita poesia, questa volta ci torna da big dopo aver conquistato il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi e un disco d’oro per le vendite del suo primo album, Casa.

A Sanremo 2020 Giordana Angi presenterà un brano autobiografico dedicato alla sua mamma, figura fondamentale nella sua vita. Il brano, Come mia madre, è stato scritto insieme a Manuel Finotti, autore con cui ha già collaborato in passato.

“Hai custodito le mie insicurezze

saresti pronta per rifarlo ancora

che di stazioni ce ne sono tante

ma poi torniamo sempre ad una sola…“

Giordana Angi Voglio essere tua Sanremo Edition

In occasione di questo ritorno sul palco dell’Ariston Giordana ripubblicherà in una versione arricchita il suo secondo album, Voglio essere tua.

Dal disco ad oggi è stato estratto un solo singolo, Stringimi più forte, già certificato con il disco d’oro.

L’album tornerà nei negozi di dischi, fisici e digitali, e sulle piattaforme digitali in una versione arricchita, la Sanremo Edition.

Al suo interno, oltre alla tracklist originale del disco, troveremo il brano presentato in gara al Festival di Sanremo, due inediti, La tua eredità e Désolé, e la versione di Giordana del brano Seconda pelle, canzone scritta insieme a Tiziano Ferro e contenuta nell’album Accetto miracoli.

Voglio essere tua Sanremo Edition uscirà il 7 febbraio 2020.

Al Festival Giordana arriverà con un totale di tre dischi d’oro, rispettivamente per l’album Casa e i singoli Casa e Stringimi più forte.

A queste certificazioni se ne aggiungono altre due in veste di autrice per Tiziano Ferro… il disco di platino per Accetto miracoli e quello d’oro per Buona (cattiva) sorte.

Foto di Jamie Robert Othieno