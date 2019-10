GionnyScandal Black Mood Tour. L’artista esponente del genere Emo Trap in Italia dopo aver lanciato lo scorso mese di settembre il suo nuovo album, Black Mood (qui i dettagli) è ora pronto per portare le nuove canzoni in tour a partire dal mese di novembre.

Black Mood è stato anticipato dai singoli Ti amo Ti odio (oltre 8.9 milioni di views per il video ufficiale) e Dove sei (oltre 3,2 milioni di views). Attualmente è stato lanciato un nuovo video, quello di XOXO (Produzione di Sam Lover).

In apertura ai concerti italiani di GionnyScandal Black Mood Tour si esibirà Dying In Designer, cantante e rapper di Chicago che ha approfittato di un 2018 estremamente difficili per creare una musica unica, capace di riportarlo nel mondo, usando ogni grammo di dolore e di tristezza.

GIONNYSCANDAL BLACK MOOD TOUR

Queste le date del tour nei club organizzato da Bmp Concerti che andrà avanti per tutto il mese di novembre. Ad oggi la data di Torino è sold out ed è stato annunciato un secondo appuntamento.

7 novembre – Duel Club – Napoli

8 novembre – Demode – Modugno (BA)

9 novembre – Land – Catania

14 novembre – Largo venue – Roma

15 novembre – Flog – Firenze

17 novembre – Hiroshima Mon Amour – Torino – SOLD OUT

18 novembre – Hiroshima Mon Amour – Torino – NUOVA DATA

22 novembre – Estragon – Bologna

23 novembre – Hall – Padova

28 novembre – Alcatraz – Milano