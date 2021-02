Uscirà il 12 marzo il nuovo album di Gio Evan Mareducato (Polydor / Universal Music), già disponibile in pre-order e pre-save, che conterrà il brano sanremese Arnica.

Non è questa l’unica novità che riguarda il poliedrico artista, che 4 giorni dopo pubblicherà la raccolta di poesie Ci Siamo Fatti Mare (Rizzoli).

“Abisso viene dal greco, abyssos: profondo

e profondo viene da pro/fundus

che sta per “avanti nel fondo”.

Ho solo bisogno di vivere in superficie con profondità

e non di vivere di profonda superficialità.

Non ho altro da aggiungere vostro onore.

.

Questo è il mio abisso.

Love assai.”

Questo il messaggio postato da Gio Evan sui social per annunciare l’imminente uscita dell’album.

GIO EVAN MAREDUCATO E CI SIAMO FATTI MARE

Mareducato è il terzo disco di Gio Evan e lo si può definire come un vero e proprio concept album, realizzato in due parti. Nella prima ci sono dieci canzoni che rappresentano le tappe di un viaggio immaginario dalla riva al profondo del mare, dove ogni fase è uno stato d’animo, conoscenza di se stessi e dei propri limiti. Nella seconda parte Gio dà spazio all’arte poetica recitando dieci poesie inedite accompagnate dalla musica.

Mareducato sarà disponibile dal 12 marzo su tutte le piattaforme digitali, in formato CD ed in un esclusivo LP autografato e in edizione limitata per Amazon.