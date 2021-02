Gio Evan: “Il Festival di Sanremo può essere un’Arnica per la musica”

Gio Evan Arnica Sanremo 2021

Gio Evan farà il suo esordio al Festival di Sanremo 2021 con il brano Arnica. Un pezzo che si contraddistingue per un testo poetico e accompagnato da un arrangiamento soave, suadente. Un brano che permetterà di soffermarsi su stessi estraniandosi dal rumore che mai come in questo momento sta disturbando il nostro presente.

Il cantautore ha incontrato virtualmente la stampa per parlare del brano e dell’album Mareducato, in uscita il 12 marzo, e che arriverà a due anni da Natura Molta.

“Nel disco ho voluto omaggiare ciò che mi ha dato il mare. Lo amo però per me è incomparabile rispetto alla montagna La montagna mi ha salvato la vita più e più volte. Se qualcuno dovesse darti la caccia in montagna potresti salvarti, al mare no. Io parlo del mare di inverno, in una condizione, quindi, che ti fa pensare. Ho vissuto al mare per due anni e mi ha preso a schiaffi. Ci andavo come fosse una scuola. Aspettavo dal mare i suoi insegnamenti. Quando sono andato via gli ho voluto dire grazie per tutto quello che mi ha dato.”

GIO EVAN ARNICA SANREMO 2021

Gio Evan arriva a Sanremo da alieno, non avendolo mai guardato o seguito, ma con l’entusiasmo di chi salirà sul palco dopo tanto, troppo tempo.

“Io Sanremo non l’ho mai visto, ma ci vado! A volte possiamo vivere anche quando siamo dei pesci fuor d’acqua. Sanremo può essere un’arnica per la musica. È un grande contenitore e riunisce tutti e per questo è giusto valorizzarlo, ma è normale che si sia qualcuno che è contro. Se non si facesse Sanremo… Da dove potremmo ripartire? Dobbiamo essere uniti! Il Diavolo è colui che divide! Non ci conviene!”

Il Festival di Sanremo 2021 fotografa bene il momento della musica italiana.

“Non c’è da vantarsi se non si conoscono certi artisti in gara. Veniamo tutti da concerti sold out! Finalmente c’è chi lo ha capito. Amadeus è un avanguardista. Oggi è inutile riproporre cantanti che non fanno 200 paganti. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare pelle! Amadeus lo ha avuto. Sono contento di essere presente nel giorno in cui Sanremo cambia pelle. Lo stanno dicendo tutti. Quest’anno è pieno di nuova musica. Prima Mahmood era il neo, ora al Festival siamo tutti Mahmood…”

Arnica è un brano che il cantautore ha idealmente iniziato a scrivere durante un’arrampicata e che ha avuto una gestazione insolita per lui, non essendo nato con la chitarra.

Durante la serata dedicata alle cover il cantautore salirà sul palco con i finalisti di The Voice Senior cantando Gli Anni degli 883.

“Quella canzone rappresenta le mie urla dell’infanzia. Max Pezzali è stato un guru, un fratello maggiore, un padre. Le sue canzoni ci hanno accompagnato in diverse fasi della vita. Max nelle sue canzoni… le beccava tutte! Con questo brano volevo dirgli grazie. Tra tutte le canzoni ho scelto Gli Anni perchè un po’ mi ricorda Arnica. Ho scelto i finalisti di The Voice Senior un po’ per caso, anche perchè quel talent non l’avevo mai sentito nominare! Io volevo fare una cover con persone che non fossero famose, anziane. Persone non del mestiere, come per esempio mia nonna. Io ho un feeling con i bambini di 5-6 anni, ma anche con gli anziani.

Con i miei coetanei cozzo un po’… Non mi sento Vip. Non lo sono e non voglio esserlo e ho scelto i finalisti di The Voice come forma di gratitudine. Io sono grato a loro e loro sono grati a me.”

Il Festival di Sanremo quest’anno potrebbe davvero rappresentare una rinascita?