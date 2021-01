Il 22 gennaio è uscito per Universal Music Alibi, il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini, che arriva dopo il debutto dello scorso settembre con Scorzese (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano, pop, ma ricco di sfumature soul, blues e jazz, farà parte dell’album d’esordio che uscirà nel 2021.

“’Alibi’: Prova della propria estraneità a un reato, consistente nel dimostrare che al momento in cui veniva commesso ci si trovava in un luogo diverso.”

Così Ginevra sui social.

Il precedente singolo della giovane Lamborghini ha ottenuto su Spotify 55’000 ascolti, mentre il videoclip ha superato quota 140’000 views su YouTube.

GINEVRA LAMBORGHINI ALIBI

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Matteo ”Uzzi” Bombarda.

Il video vede Ginevra protagonista di una storia con cui gioca nuovamente con il suo dualismo, con due diversi aspetti della sua personalità. Racconta come una storia che inizia con grandi aspettative, possa poi facilmente trasformarsi in una grande delusione.

Una esperienza che Ginevra ha vissuto in prima persona e ha ritrovato nel racconto di altre persone. Perché, quando scrive i testi, ama mettere in musica le storie, le emozioni e i racconti degli altri che diventano spunti per descrivere, attraverso immagini, le diverse sfaccettature della sua personalità.