Gigi D’Alessio: rinviate le prime date del Noi Due Tour 2020

I recenti avvenimenti e le vigenti disposizioni governative hanno spinto Friends & Partner a rinviare le prime date del Noi Due Tour 2020 di Gigi D’Alessio, la cui partenza era prevista per il 17 marzo da Brescia.

Dopo aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo in veste di superospite, in questi giorni il nome dell’artista napoletano è più volte circolato per vicende riguardanti il gossip delle quali non ci occupiamo. Lo scorso sabato Gigi è stato, invece, ospite della puntata di Una Storia da Cantare dedicata ad Adriano Celentano (ne abbiamo parlato Qui).

GIGI D’ALESSIO – NOI DUE TOUR 2020

Le date del tour di marzo e della prima metà di aprile sono state rinviate, mentre quelle successive rimangono invariate. Il cantautore porterà sul palco i brani del suo repertorio, ma anche quelli dell’album Noi Due uscito lo scorso mese di ottobre.

Ecco il calendario aggiornato del tour:

11 aprile Castel Di Sangro (AQ) – Palasport (Data Zero)

18 aprile Bari – Teatro Team

22 aprile Crotone – Palamilone

24 e 25 aprile Catania – Teatro Metropolitan

27 aprile Firenze – Teatro Verdi

29, 30 aprile e 1° maggio Napoli – Teatro Augusteo

04 maggio Genova – Politeama Genovese (recupero data del 25 marzo)

05 maggio Torino – Teatro Colosseo (recupero data del 7 aprile)

17 maggio Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi (recupero data del 21 marzo)

19 maggio Roma – Auditorium Parco della Musica

24 maggio Milano – Teatro Nazionale

25 maggio Bologna – EuropAuditorium (recupero data del 18 marzo)

27 maggio Parma – Teatro Regio (recupero data del 1° aprile)

28 maggio Varese – Teatro Openjobmetis (recupero data del 3 aprile)

06 giugno Cremona – Teatro Ponchielli (recupero data del 29 marzo)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

È possibile chiedere il rimborso per il concerto di Brescia, previsto il 17 marzo al Teatro Dis_Play di Brescia, che è stato annullato.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI