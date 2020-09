Sarà in radio dall’11 settembre il nuovo singolo di Gigi D’Alessio Buongiorno. Il brano, interpretato insieme a Vale Lambo, Mv Killa, Coco, LDA, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, Clementino, Geolier, Samurai Jay, è stato presentato per la prima volta dal vivo sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards.

Il brano originariamente fu pubblicato nel 1999 ed è una dedica che ognuno, con il proprio stile e personale contributo, rende un vero e proprio manifesto del disco. Un progetto corale, che è anche culturale e sociale.

Buongiorno fa parte dell’omonimo album (GGD Edizioni Srl / Sony Music) uscito il 4 settembre (Qui la nostra videointervista). E’ prodotto da Max D’Ambra che ne ha curato la produzione artistica insieme a Gigi D’Alessio. Il mix è di Roberto Rosu con il mastering di Chris Gehringer.

GIGI D’ALESSIO BUONGIORNO – IL TESTO

Buongiorno

Songo ‘e Napule, quale bon ton

Stammo ‘e casa dint”o rionee

‘O cumpagno è nu buono guaglione

Buongiorno

Oggi sento ‘o bene ‘int’a l’aria

Tengo tutt”e penziere luntane, mhm

Pecché cumbatto tutt”o munno già da lunnedì

Per chi nun te cchiù ‘e suogne e manco ‘a fantasia

Buongiorno

Anche se non dormo mai, ti racconterò un sogno

Ora che i miei guai, lo sai, sono solo un ricordo

Non ritorno giù

Buongiorno

Si tien bisogn sto ‘cca (Sto ‘cca), si ce tien tu nun me lassà

Chistu mar ca po vo alluccà

Cu na vocc salat me vien a scetà

Buongiorno a Higuain

Buongiorno a Marì

Buongiorno tutt”e nott e po’ se fa matina

Buongiorno Donguanella e tutt”o rione mio

A chi nten ‘a casa e po’ sta ‘mmiеz”a via

Buongiorno alla bona anema d”a nonna mia

Buongiorno pure all’ex guagliona mia

Buongiorno a tutt”е nemice ca almeno

so cchiù overo ‘e chi prima era cumpagno mio

Enzo Dong

Buongiorno, songo ‘e sette

Faccio tarde a faticà

A casa stanno ‘e figle

‘O juorno buono aggià purtà

Tutt”e napulitane vulimmece cchiù bene

Stennimmece na mano

Ca nun ce sta nisciuno carnale comme a nuje

E cammenammo appede pe’ viche d”e quartiere

E quanno ce sta ‘o sole purtammece ‘e criature

P”a villa comunale comme a tant’anne fa

Buongiorno a chi comme a me se sceta e corre areto ‘e suonne

L’obiettivo è dà valore a chi me trovo attuorno

Aggio deciso ‘e me fa strada c”o dialetto

E mo ‘a tavola che ruoss pur Napl s’assett

Nuje fino e ‘cca senza università

‘A gente giudica p”e sorde o p”a notorietà

Si nun si omm riman un comm n’at

Può essr magistrato, dottore, avvocato

Buongiorno a chi ten ‘a capa spostat

Buongiorno pe chi nun vo cchiù pazzià

A chi cerca a vij ma chi ten o mar

A chi sap semp addò l’adda truà

Chi fa na vita sbandata

Ca ha faticat ‘ndo cavr e nun s’assett a sta tavl

E chest è Napl fratm

Chi è affunnat ma cu tutt e pann e nun sap nuotà

E chi va appriess o rusarij nu vo chiù prià

Buongiorno pur a chi a matin vo ca nun me scet

Buongiorno a chi c’agg itt co’ facev e no crerev

Uaglion suon’n a Posillipo, nuj simm simil

Perciò rind e canzon mij aropp s’indentific

A strada bbon oppur giust cca e nu bivio

Ca’ nun legg nu libbr ma perfezion’n a mir

Te maj chiest pecchè studi e un comm e me fatic

Perché cca vivimm ancora che valor e che princip

Buongiorno mon amour

Anche se con me non ci sei più (Ah)

Ti dedico una canzone da ascoltare se sei giù

Buongiorno alla città che porto con me ovunque vado

E anche se sono lontano

Il mio cuore resta là

Tutte ‘e napulitane vulimmece cchiù bene

Stennimmece na mano

Ca nun ce sta nisciuno carnale comme a nuie

E cammenamm’appere pe viche de quartiere

E quann’ ce sta ‘o sole purtammece ‘e criature

Pe ‘a villa comunale comme a tant’anne fa

Tutte ‘e napulitane