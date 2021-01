Gibilrossa: il nuovo singolo “Accettando Tutto” è... la trascrizione di un sogno

E’ uscito Accettando Tutto, il nuovo singolo del cantautore palermitano, ma di stanza a Torino Gibilrossa prodotto da Fabio Rizzo.

Il brano è nato dalla trascrizione di un sogno e parla di nuovi inizi, della fine di un ciclo e della volontà di ricominciare proprio… accettando tutto!

Il brano inizia con un respiro profondo, a emulare il risveglio da un sogno travolgente, al quale si unisce subito il fingerpicking alla chitarra acustica e la voce narrante.

Col passare dei secondi le voci aumentano come fossero diversi ricordi tornati dalla veglia, in un escalation di falsetti e cori che avvolgono l’ascoltatore in una dimensione onirico/psichedelica accompagnandolo verso un finale che vuole essere il nuovo inizio prefigurato nel sonno.

Il singolo è anticipato da intermezzo|colapesce, brano strumentale che si evolve tra marimba e voci; ci si trova a Gibilrossa, in un risveglio immersi tra il canto degli uccelli ed il suono delle onde di quel sogno in riva al mare.

“Appena sveglio, come se fossi stato sott’acqua in apnea per tutta la notte, prendi un respiro. Carta e penna sono lì, appoggiati sul comodino pronti per analizzare ciò che è successo nella veglia, il messaggio che il tuo inconscio ti ha mandato. Ricordi il mare ed il viaggio circolare che ti ha portato ad una nuova storia, che vuole essere vissuta accettandone tutte le conseguenze. Intorno a te la montagna ed il canto degli uccelli di prima mattina che scandiscono il ritmo di un sogno travolgente conclusosi con la perfezione di una figura femminile, ed una domanda che nella confusione delle immagini si ripete: ‘sarà un frammento ed un momento, o un quadro ed un eterno?’.”

GIBILROSSA ACCETTANDO TUTTO – LA TRASCRIZIONE DEL SOGNO

“Pedalando, correvo e scappavo da qualcosa

Lungo lunghe interminabili autostrade di vita

Attraversando tutto.

Pedalando, correvo e andavo verso qualcosa

Contro il tempo e lo spazio

Pedalavo e cantavo.

Nella più bella ed emozionante delle discese,

Il vuoto d’aria più grande prima dell’acqua,

Il mare infinito mi avvolge ma io con forza pedalo.

E più pedalo più trovo la forza,

E più canto più trovo la voce.

Ora e adesso, il passato immodificabile non esiste.

Ora sono io che vado nel tunnel marino della mia vita.

Scappando e andando

Dal e verso un nuovo.

Ed in fondo una lei appare.

Chissà se un piccolo frammento, ed un momento.

Chissà se un quadro, o un eterno.

La perfezione ai miei occhi

Che non conosce difetti e tormenti.

Che vede solo cerchi giganti

In cui tuffarsi e perdersi,

Nuovamente,

Completamente,

Consapevolmente.

Accettando tutto”