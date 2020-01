E’ disponibile in radio Voglio Correre (Senza Freni), il nuovo singolo di Gianni Togni, terzo singolo estratto dall’album Futuro Improvviso (Acquarello / Self / Believe), uscito lo scorso anno (Ne abbiamo parlato Qui).

Il 2019 è stato un anno importante per il cantautore che ha pubblicato un nuovo album dopo alcuni anni e allo stesso tempo ha ricevuto l’enorme soddisfazione di veder pubblicata la cover della sua celebre Luna da Jovanotti, che l’ha inserita nel concept album dedicato al poetico satellite (Qui il nostro articolo).

Inoltre il producer canadese Prince Paris insieme a Il Pagante hanno scelto un estratto del suo brano Giulia per un singolo lanciato anche sul mercato internazionale (ne abbiamo parlato Qui).

GIANNI TOGNI – VOGLIO CORRERE (SENZA FRENI)

Il nuovo singolo di Gianni Togni si caratterizza per una metrica rock in cui non mancano parole tronche e sdrucciole.

Ogni strofa parla di obiettivi da raggiungere e desideri con tutti i verbi declinati al futuro. L’inciso evoca una sensazione di continua rincorsa ed è cantato con verbi al presente.

“Senza freni voglio correre… come a esprimere che il futuro non fa paura e che solo con la volontà di non porsi vani limiti, si può incidere in qualche modo su ciò che arriverà domani.”

GIANNI TOGNI LIVE

Gianni Togni tornerà dal vivo, a 14 anni di distanza dall’ultima volta, per celebrare i 40 anni della sua hit immortale Luna, che nel 1980 risultò il quarto singolo più venduto dell’anno.

Ecco le prime date confermate a cui ne seguiranno presto altre:

21 Marzo – Roma Auditorium Parco Della Musica

21 Aprile – Torino Teatro Colosseo

22 Aprile – Milano Teatro Della Luna di Assago (MI)

Foto di Laura Camia