Negli ultimi mesi è tornato alla ribalta il nome di Gianni Togni.

Il cantautore, noto a molti per il brano inciso nel 1980, Luna (Qui il nostro articolo sulla scelta di Jovanotti di reincidere il pezzo in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna) torna il 20 settembre con un nuovo progetto, il quindicesimo album in studio… Futuro Improvviso (Ne abbiamo parlato Qui).

Il disco uscirà su etichetta Acquarello con la distribuzione fisica di Self e quella digitale di Believe. Ad anticiparlo, dal 10 settembre scorso, il singolo Vado Via Con Me.

Il brano, testo e musica di Gianni Togni, svela un sound pop alternativo e un testo in cui il concetto è chiaro:

“Nella musica pop la profondità non stride affatto con la leggerezza: sono due qualità che insieme elevano la canzone per farla giungere allo spirito di moltissime persone.”

GIANNI TOGNI – FUTURO IMPROVVISO

Il nuovo album di Gianni Togni è composto da 10 brani inediti. Presenti anche 4 versioni acustiche e 2 strumentali mai pubblicate, che saranno contenute solo nel CD fisico e in digitale ma non nella versione vinile.

1. Voglio correre (senza freni)

2. Un’autostrada di storie

3. Sarà un giorno migliore

4. Sì lo so

5. Tutti giù per terra

6. Note a margine

7. Senza un motivo apparente

8. Vado via con me

9. Il circo

10. Sorridi alla tristezza

Bonus tracks:

Voglio correre (senza freni) – versione acustica

Sì lo so – versione acustica

Note a margine – versione acustica

Senza un motivo apparente – versione acustica

Progressivamente blues – strumentale

Start – strumentale

Foto dai Social di Gianni Togni