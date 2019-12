Gianni Morandi: salgono a 25 le date del tour “Stasera gioco in casa”

Ha preso il via il primo novembre Stasera Gioco in Casa, il tour stanziale che vede protagonista Gianni Morandi, che ha scelto la sua città per invitare il pubblico a trascorrere una serata con la sua musica in un mix di energia e ricordi, con un pizzico di nostalgia (Ne abbiamo parlato Qui). Il cantautore ha annunciato sul palco del Teatro Duse di Bologna 4 nuove date per il mese di febbraio, che faranno salire a 25 i concerti di questa particolare tournée.

E’ un momento d’oro per Gianni Morandi. L’artista ha già tenuto 7 concerti del tour Stasera Gioco in casa, mentre in tv è stato ospite dell’amico Adriano Celentano in Adrian, mentre è terminata la terza stagione della fortunata fiction di Canale 5 L’Isola di Pietro.

Inoltre Gianni ha recentemente incontrato l’amico Fabio Rovazzi (che stia nascendo una nuova collaborazione?) ed è salito sul palco del Forum di Assago accanto a Levante. Un momento realmente d’oro per l’artista senza tempo, amato da tutte le generazioni che prosegue sui social anche il racconto della sua quotidianità.

Sul palco del Teatro Duse di Bologna Gianni Morandi racconta la sua vita e la sua musica in maniera inedita, dialogando con il pubblico e raccontando gli aneddoti che hanno accompagnato oltre 50 anni di successi. L’artista è accompagnato da Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra.

Stasera gioco in casa è anche il titolo del brano che apre il concerto. Il pezzo, scritto da Paolo Antonacci, figlio di Biagio e Marianna Morandi nonché nipote di Gianni, è una ballad dolce e romantica. Una dichiarazione d’amore nei confronti della semplicità di una vita sotto i riflettori, ma allo stesso tempo vissuta con serenità.

GIANNI MORANDI – STASERA GIOCO IN CASA – LE PROSSIME DATE

Ecco le prossime date del tour:

05 Dicembre 2019 – ore 21

12 Dicembre 2019 – ore 21

20 Dicembre 2019 – ore 21

21 Dicembre 2019 – ore 21

22 Dicembre 2019 – ore 16

26 Dicembre 2019 – ore 17

29 Dicembre 2019 – ore 16

31 Dicembre 2019 – ore 21.30

03 Gennaio 2020 – ore 21

04 Gennaio 2020 – ore 21

11 Gennaio 2020 – ore 21

12 Gennaio 2020 – ore 16

25 Gennaio 2020 – ore 21

26 Gennaio 2020 – ore 16

13 Febbraio 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

20 Febbraio 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

26 Febbraio 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

27 Febbraio 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

Foto dai Social di Gianni Morandi