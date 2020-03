Gianna Nannini. E’ ormai nota la difficoltà che sta vivendo il nostro paese a causa dell’emergenza sanitaria e anche il mondo della musica si sta adeguando e per quanto possibile sta cercando di portare conforto.

All Music Italia ha promosso, riprendendo una proposta del Direttore di Rockol, Franco Zanetti, l’hashtag #iosuonodacasa che ha avuto anche l’appoggio di Friends & Partner (Ne abbiamo parlato Qui).

Gianna Nannini ha, ora, svelato sulle proprie pagine social che terrà uno speciale concerto domestico.

“La cosa brutta di questo virus è la solitudine.

Ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la nostra comunità.

Io sono a Milano e voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza.

Da questo momento attiveremo i dispositivi che già si usano per la scuola online (come ho visto nella scuola di Penelope) e faremo il possibile per superare questo terribile momento insieme. L’essere umano deve ripartire dalla sua debolezza, dalla sua fragilità, per scoprire nuove cose dimenticate, senza farsi attanagliare dalla paura. Vi aspetto giovedì alle 16.00.”