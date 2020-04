Sarà in programmazione radiofonica da venerdì 1° maggio il nuovo singolo di Gianna Nannini Assenza, terzo estratto dall’album La Differenza (Charing Cross Records Limited / Sony Music) uscito lo scorso 13 novembre.

Assenza è un brano up tempo con un ritmo vivace dal sound rockabilly che, come gli altri brani dell’album, è stato registrato a Nashville in presa diretta e si caratterizza per una forte carica di energia.

Gianna Nannini sarà tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio che andrà in onda il prossimo venerdì su Raitre e Rai Radio 2 (Ne abbiamo parlato Qui). Non è ancora noto in cosa costituirà l’intervento dell’artista toscana, che nel 2018 salì sul palco di Piazza San Giovanni per il live promosso annualmente da CGIL, CISL e UIL.

GIANNA NANNINI ASSENZA

Il nuovo singolo di Gianna Nannini Assenza arriva dopo La Differenza e Motivo (feat. Coez). Entrambi i brani non sono riusciti a conquistare le classifiche Earone nonostante un sound interessante e un mood che mette in risalto un nuovo approccio da parte di Gianna Nannini.

Avrebbe, invece, dovuto prendere il via il prossimo 15 maggio da Londra il tour europeo di Gianna Nannini, che però è stato rinviato. Stessa sorte per l’atteso concerto che avrebbe dovuto tenersi il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Lo ha annunciato la stessa cantautrice con un post sui social:

“Ciao ragazzi, ho tenuto duro fino all’ultimo ma è inevitabile… 😢 Mi dispiace tantissimo, ma preparerò uno show ancora più forte! Aggiornamento sul tour: in accordo con Friends and Partners siamo costretti a posticipare il live speciale del 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il recupero è ipotizzato per il 29 maggio 2021 ma sapremo quale sarà la data definitiva entro il 31 luglio.

Vengono naturalmente sospesi anche i live di maggio in Europa e gli appuntamenti nei festival outdoor previsti a giugno in Germania, tutte le informazioni sugli eventuali recuperi verranno comunicate entro il 31 luglio.”

E’, invece, confermato il tour autunnale nei palazzetti (Qui tutte le date).

Assenza testo

Guardami un po’ dentro dritto dentro di me

Non ci vedi niente la mia luce è per te

Mentre ti nascondi questa vita cos’è?

Ah, assenza

Sono tutta un brivido va bene così

Smetti di pensarci vieni fuori da lì

Ma quanto coraggio serve a dire di sì

Ah, assenza

Mi metti sotto e sopra le parole

e non ti accorgi quanto ahia che mi fai

Uh la la, scoppia il cuore

E non mi sembra vero sai

Uh la la, se fosse amore

Sarebbe troppo bello

E non te lo direi

Tutto più leggero, più leggero che mai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Siamo sulle nuvole il cielo è più blu

Ah, assenza

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Mi trovo sotto e sopra le…