“Poesia” è il primo singolo ufficiale estratto da “Fallirò” di gIANMARIA. Produce Bias

gIANMARIA Poesia testo e musica del giovane cantautore e produzione di Bias per il primo singolo ufficiale estratto da Fallirò, l’album di debutto del secondo classificato a X Factor 2021 in uscita questo venerdì, 14 gennaio.

A talent concluso l’artista ha annunciato i primi live prodotti da Vivo Concerti, quattro date che sono andate sold out in poche ore.

Così Vivo Concerti ha deciso di raddoppiare Roma (4 marzo, Largo Venue) e aggiungere nuove città (Bologna al LINK il 16 marzo, Firenze al Viper il 7 marzo, Napoli al Duel Club il 10 marzo e Bari al Demodè Club l’11 marzo).

Non solo, la data di Milano ha cambiato la location (dalla Santeria Toscana 31 ai Magazzini Generali). Insommma c’è grandissima attesa per l’album d’esordio dell’artista.

Crudo, reale e realistico, attento ai testi senza trascurare la parte musicale, il 19enne gIANMARIA ha dimostrato nel talent show Sky di essere un artista profondo e sensibile, sempre attento al mondo che lo circonda… un cantautore in grado di raccontare le storie degli altri con la stessa credibilità con cui lo fa con il proprio mondo interiore.

E così, dopo I Suicidi e Senza saliva, venerdì potremo ascoltare le sue nuove canzoni, tra cui la title track Fallirò e il nuovo singolo, Poesia, in radio proprio dal 14 gennaio.

Il brano viene presentato come un travolgente flusso di coscienza dove le rime dell’artista creano suggestioni intime e personali fino ad esplodere in un grido liberatorio “Dammi la forza per fare qualcosa più grande di me.





gianmaria poesia testo e audio

In arrivo venerdì 14 gennaio