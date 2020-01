Gianluca Grignani torna in tour: due grandi eventi in primavera (biglietti)

Gianluca Grignani annuncia due eventi live a Milano e Roma.

Dopo l’uscita del nuovo singolo, Gianluca Grignani è pronto a tornare in pista e lo farà con due grandi eventi ad aprile. Il primo sarà il 25 aprile al Fabrique di Milano, seguito 5 giorni dopo, il 30 aprile, all’Auditorium Parco della Musica a Roma.

I live arrivano dopo l’uscita del nuovo singolo, Tu che ne sai di me, in rotazione radiofonica dal 1° gennaio 2020.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più famosi della carriera del cantautore milanese riproposti per l’occasione in una versione acustica inedita e accompagnato dalla chitarra.

I due concerti fanno parte del “discorso artistico” già preannunciato dal cantante con l’uscita del singolo (LEGGI QUI):

Questo è il primo brano di un progetto che mi ha visto due anni a scrivere e a produrre – così commentava Gianluca Grignani la pubblicazione del brano a capodanno – e rappresenta l’apertura di un ‘discorso’ artistico molto più ampio. ‘Tu che ne sai di me’ è una presa di coscienza, è come passare il testimone a se stessi…un momento che si ripete durante la vita, a diverse età e in diverse circostanze, ma che tutti prima o poi devono affrontare. Ho lavorato molto sulla produzione di questo primo singolo, ci tenevo che diventasse quello che poi è diventato, anche perché è la canzone del ritorno, è il brano della mia indipendenza, è il pezzo in cui credo e spero molti si riconosceranno.

GIANLUCA GRIGNANI – LIVE ACUSTICO 2020

25 aprile Fabrique – Milano

30 aprile Auditorium Parco Della Musica – Roma

I biglietti sono già disponibili in prevendita.

