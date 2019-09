E’ uscito il nuovo singolo di Giaime feat Capo Plaza intitolato Mi Ami o No, prodotto da Andry The Hitmaker che ancora una volta si dimostra all’altezza della situazione e sforna un brano davvero forte. Il mix e il master sono stati curati da Patrick Carinci.

Per Giaime, da febbraio 2019 uno dei punto di riferimento della nuova etichetta discografica Jive Records (divisione di Sony Music dedicata alla musica Urban, della quale fanno parte anche Nayt e Zoda) prosegue un momento d’oro.

L’artista, dopo essersi fatto le ossa con il collettivo rap Zero 2, nel 2013 ha pubblicato l’album d’esordio Blue Magic, a cui nel 2015 è seguito l’Ep Prima Scelta.

Dopo la partecipazione nel 2015 al Coca Cola Summer Festival (Qui il nostro articolo), il percorso di Giaime è continuato con numerosi featuring tra cui quello con Vegas Jones con cui ha sfornato il singolo Ricco (ne abbiamo parlato Qui) e con Lazza con cui ha collaborato in Fiori.

GIAIME FEAT CAPO PLAZA – MI AMI O NO – IL VIDEOCLIP

Il nuovo singolo Mi Ami o No di Giaime feat Capo Plaza è accompagnato da un videoclip che in pochi giorni è entrato nella Top Ten delle tendenze su YouTube e che in tre giorni ha sfiorato il milione di visualizzazioni.

Foto dai Social di Giaime