E’ arrivato il momento tanto atteso da Giacomo Eva. Dopo aver partecipato a X-Factor nel 2015, ad Amici nel 2018 e con un solido percorso autorale alle spalle, il cantautore calabrese è pronto per la prova più difficile. E’, infatti, uscito Un Salto nel Vuoto il primo singolo inedito.

Un Salto nel Vuoto (Joseba Publishing) è un brano in cui il testo sincero e intenso è accompagnato da melodie raffinate e intense. Un sapiente mix tra la canzone d’autore e la musica elettronica, che non guarda mode o logiche di mercato, ma che è spinto da una forte sensazione di libertà compositiva e produttiva.

“Questa canzone rappresenta per me l’inizio non di un progetto ma di un viaggio musicale che sto facendo dentro di me e in cui voglio portare chi mi ascolta. Finalmente!”

Queste le parole di Giacomo Eva, protagonista anche del videoclip realizzato dalla regista Clizia Corti.

GIACOMO EVA

Giacomo Eva è nato nel 1992 a Cosenza. Il suo esordio come autore avviene nel 2015, quando firma il brano Io non lo so cos’è l’amore di Rakele, per la quale firma parte dell’album Il diavolo è gentile.

Sempre nel 2015 pone la sua firma su alcuni brani contenuti nell’album dei Dear Jack Domani è un altro film seconda parte, che ottiene il doppio disco di platino. Nello stesso anno partecipa alla nona edizione di X-Factor.

Dopo aver conquistato il Premio Lunezia nel 2016, due anni dopo entra nella scuola di Amici (ne abbiamo parlato Qui).

Nel 2019 torna al Festival di Sanremo in veste di autore con il brano Aspetto che Torni, che Francesco Renga ha portato al quindicesimo posto in classifica.