Ghemon: dal nuovo singolo Questioni di Principio alle date del tour 2020

È uscito Questioni di Principio, il nuovo singolo di Ghemon che anticipa l’album di inediti Scritto nelle Stelle. Il disco è in uscita il prossimo 20 marzo (Carosello Records / Artist First).

La discografia di Ghemon ha spesso la parola al centro e, nel caso del nuovo singolo Questioni di Principio, è proprio il “verbo” il principio, le fondamenta del brano.

Ghemon scrive qui una sorta di preghiera, un brano motivazionale rivolto non solo a se stesso ed è una ricetta che vede nell’equilibrio di parole chiave il motivo per andare avanti.

Dopo l’uscita del nuovo disco di inediti Scritto nelle Stelle (annunciata per il 20 marzo 2020), Ghemon sarà protagonista dell’omonimo tour che toccherò le principali città italiane.

Lo Scritto nelle Stelle Tour 2020 sarà il viaggio in cui Ghemon investe da anni molte sue energie dove le canzoni preferite dal suo pubblico si alterneranno a momenti musicali inediti, creati dall’artista proprio per i suoi concerti.

Queste le date.

GHEMON – SCRITTO NELLE STELLE TOUR 2020

03 aprile – Napoli – Common Ground

04 aprile – Roma – Orion

10 aprile – Firenze -Flog

11 aprile – Bari – Demodè

17 aprile – Treviso – New Age

18 aprile – Brescia – Latteria Molloy

24 aprile – Bologna – Estragon

29 aprile – Torino – Hiroshima

30 aprile – Milano – Alcatraz

I biglietti del tour di Ghemon sono già disponibili su ticketone.it e in due speciali bundle: biglietto + CD autografato, biglietto + LP autografato, acquistabili in esclusiva in pre-order su Music First al seguente link (dal quale sarà possibile anche pre-acquistare separatamente il CD e l’LP in versione autografata):

Il 20 marzo 2020 i fan riceveranno direttamente a casa il disco autografato e il biglietto per accedere a una data del tour a scelta.

Crediti foto (fornita dall’Ufficio Stampa): Jacopo Ardolino