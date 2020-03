Ghali live. A causa dell’emergenza coronavirus anche i concerti di Ghali sono stati rinviati all’autunno. Dopo l’ospitata a Sanremo e l’uscita dell’album DNA che ha esordito direttamente in vetta alla classifica Fimi degli album più venduti (Qui il nostro articolo) l’artista si è visto costretto a rinviare i tre concerti previsti l’8, 9 e 10 maggio al prossimo ottobre.

Queste le parole di Ghali.

”Stavo preparando da tempo le tre date del Fabrique per invitare tutti a Milano, a casa mia.

L’entrata a Sanremo sarebbe dovuto essere un assaggio delle idee di spettacolo che avevamo in mente, sia sul palco che fuori. Purtroppo la mia città in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria non può ospitare facilmente tutti e, non sapendo quanto durerà questo momento, preferiamo rimandare Il Concerto a Milano a Ottobre. In questi ultimi giorni di Instore ho avuto la fortuna di incontrare tanti di voi e siete testimoni di quanto mi impegni a dedicare un po’ di tempo ad ognuno, dal primo all’ultimo.

È una questione di rispetto. Voglio tornare, come mi avete chiesto in tanti, e voglio farlo sui palchi delle vostre città oltre che quelli europei già in programma. Ci vediamo presto, promesso.”

GHALI LIVE – IL CONCERTO A MILANO

Il Concerto a Milano, questo il nome del live, previsto al Fabrique per l’8, 9 e 10 maggio prossimi è stato rinviato al 8, 9 e 10 Ottobre 2020. Questa la decisione di Live Nation, che produce e organizza i live dell’artista, che ha seguito la volontà dell’artista.

Il desiderio di Ghali è che il pubblico possa riunirsi senza alcun disagio o riserva e questo è il motivo del rinvio.

I biglietti acquistati verranno ritenuti validi per le nuove date come segue:

Da Venerdì 8 maggio a Venerdì 9 ottobre

Da Sabato 9 maggio a Sabato 10 ottobre

Da Domenica 10 maggio a Giovedì. 8 ottobre

Le eventuali richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate dal 16 marzo ed entro e non oltre venerdì 27 marzo 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per i rimborsi on-line si invita a contattare il servizio clienti delle piattaforme (ticketone e ticketmaster) utilizzate per acquisto.

A breve verranno comunque comunicate delle delle nuove date per vedere Ghali live in Italia ed presumibilmente anche in Europa.