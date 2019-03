Venerdì scorso Ghali è tornato lanciando il suo nuovo singolo, I Love you, un brano che parla d’amore e speranza e che, sopratutto, invita a vedere l’amore anche negli sconosciuti, nell’estraneo, infrangendo i pregiudizi.

Il brano è stato lanciato in un modo molto forte da Ghali che ha scelto di presentarlo alla stampa nel carcere di San Vittore a Milano insieme ad alcuni detenuti (qui il nostro resoconto e un video). Il motivo di questa scelta è legato al fatto che l’artista nei giorni precedenti ha incontrato e intervistato alcuni detenuti (qui trovate tutte le info).

Questa sera I love you verrà presentato per la prima volta dal vivo in un’occasione molto importante, poco prima dell’inizio del derby più atteso nel mondo del calcio. Ghali canterà infatti allo Stadio San Siro poco prima dell’inizio della partita Milan-Inter.

Qualcuno sui social ha fatto notare a Ghali che forse non era il caso di cantare poco prima della partita in segno di rispetto per la tragedia avvenuta negli scorsi giorni in Nuova Zelanda. Per il giovane artista invece proprio questo è qualcosa che lo motiva ancora di più nel dare un messaggio di speranza in un contesto così seguito. Ecco il botta e risposta avvenuto su Istagram:

“Ghali per favore non cantare… il mondo si deve fermare a riflettere per quello che è successo in Nuova Zelanda…. mi sembra sbagliato cantare ‘I love you’ quando 2 giorni fa sono morte 49 persone tra cui una bambina…”

“Appunto per questo devo scendere in campo a cantare davanti a 75mila persone, lo devo fare fidati”

Del resto Ghali si è sempre dimostrato un artista sensibile e attento a quello che avviene nel mondo. Due giorni fa riguardo alla tragedia avvenuta in Nuova Zelanda ha scritto sui suoi social:

“Bisogna pregare per tutto il mondo perché le stragi che l’uomo compie avvengono tutti i giorni, ogni minuto in ogni angolo del nostro pianeta.

Facciamo in modo che i nostri figli crescano senza la paura di chi è diverso ma con la paura di regredire. Religione, colore, sesso e provenienza non possono ancora essere motivo di sangue.

Quello che è successo in Nuova Zelanda è l’ennesimo segno di regressione.“

GHALI – I LOVE YOU – TESTO

Io lo so che tu sei sbatti forever

ma tutto andrà bene fidati my friend, ya

e se Dio non c’è sette giorni su seven

vedrai che verrà con noi questo week end, uooo

E tengo in discoteca come gli Alkazar

spaccio ma non bevo solo in Ramadam

ho quaranta ladroni come Ali Babà

non finiamo in rehab ma finiamo il kebab

c’è chi canta insieme a una sirena

c’è chi va la dentro ad una galera

dove è sempre mezzanotte

tu lo sai che si il mio brother

vorrei dirti tante cose

urlo forte

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

Ti voglio bene vuole volerti bene

I love you, te Quiero, (أحبك), Je t’aime

si muore da soli, si vive togheter, gam gam gam

perché serve sangue, la guerra e la e, ye ye ye

ti sento come se non ci fossero muri

ti sento come se non avessi più dubbi

ti mando un pezzo, premi play e fuggi

sto arrivando da te

Ghali libera tutti

L’Amore à mon mai, l’amore à mon mai

neanche se fai pon pon

l’effetto che fai, l’effetto che fai

mi manda nel vuoto

dove è sempre mezzanotte

tu lo sai che sei il mio brother

vorrei dirti tante cose, urlo forte

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

Ho qualcosa da farti sentire

connettimi al bluetooth

e c’ho un mare di problemi

dai vieni a farti un tuffo

sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto

agli UFO, aiuto

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you