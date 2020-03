I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

È partita ufficialmente la serie di concerti #iosuonodacasa un modo per intrattenere ma, al tempo stesso, raccogliere fondi.

Il 27 marzo è il giorno dell'uscita di "Carpe Diem", l'album di Francesco Bertoli in arrivo dopo la sua partecipazione ad Amici e anticipato dal singolo "Mc Donald's".

di Massimiliano Longo

Come dovrebbe comportarti un artista emergente nell'approcciarsi ad un sito web, al responsabile di una radio o a qualsiasi mezzo di promozione GRATUITO?Innanzitutto con educazione e rispetto e considerando che ognuna di queste realtà ha la facoltà e il diritto di scegliere quali contenuto pubblicare e quali no.Mi fa un po' tristezza dover parlare di...

Per dare vita a questo progetto sono servite tre dirette da oltre 2 ore.

Laura Pausini e Kaka: martedì 24 marzo una esclusiva diretta Instagram

Laura Pausini e Kaka uniranno idealmente Italia e Brasile in una diretta Instagram in cui l'artista e il calciatore ex Milan chiacchiereranno tra loro.