GG Sika canta la voglia di contatto umano nel brano “Ammo’”

GG Sika pubblica il suo primo singolo ufficiale: Ammo’. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 14 febbraio 2021, è arrivato tra i 60 finalisti di Area Sanremo 2020 ed è prodotto da Mauro Spenillo.

Ammo’ racconta una storia d’amore cresciuta tra i vicoli e la periferia di Napoli. E’ un viaggio mano nella mano o in sella ad un motorino attraverso gli scenari più suggestivi della città. Il linguaggio del brano è volutamente semplice. Le parole sono caratterizzate da immediatezza. L’intenzione è quella di descrivere questa storia d’amore come se fosse universale, suscitando l’immedesimazione dell’ascoltatore.

GG Sika parla così del suo pezzo: “E’ una canzone nata durante la quarantena, da un’esigenza precisa, ovvero il contatto umano. Non si poteva uscire di casa, per questo ho ripercorso con la mente tutti i miei posti del cuore, da Marechiaro ai vicoli in cui sono cresciuto e proprio lì, tra i ricordi e la fantasia, ci ho costruito la crush perfetta, adatta per ascoltatori da zero a cento anni!”.

Il progetto GG Sika è una commistione urban tra reggaeton, hip hop, trap, elettronica e pop, con influenze latino americane. Il suo esordio è avvenuto con il brano D10S, dedicato a Diego Armando Maradona. Adesso, con Ammo’ GG Sika prosegue il proprio percorso artistico confermando le caratteristiche identificative del progetto. Anche in questo caso, ad esempio, usa un mix di lingua italiana, napoletana, spagnola e slang americano.

GG Sika, ecco il video di Ammo’

Ammo’ è accompagnata da un videoclip ufficiale, con la regia di Frè (Alessandro Freschi). Il video, disponibile su YouTube sempre dal 14 febbraio, vede come protagonista Marianna Panachia. Oltre a lei, nella clip c’è anche il tiktoker gin.aguanito che fa parte del corpo di ballo insieme ad Antonio Spinelli, Maka Bra, Fatima Ziccardi e Sonia Calcagno.

GG Sika – Ammo’ – Video

Ammo’, il testo

Una qualunque con la tuta Nike,

in bocca sempre quella Lucky Strike,

tutti sanno che ti amo, no lo niego mas

esc’ pazz’ ogni vota ca me pass’ annanz’.

Occhi bassi, poi la luna al primo appuntamento,

le tue mani e le mie mani al primo appuntamento,

primo bacio a Marechiaro al primo appuntamento,

siamo pelle nella pelle, sento che ti sento.

Voliamo sulla moto come un aeroplano

con il vento rint’ a capa e con il mondo in mano,

sono il capo se mi dici ti amo piano, piano,

Napoli con te mi sembra un film americano.

Nei vicoli gridami: tu sì o’ mio, o’ mio

e dillo a chi non ci capisce addio, addio.

“Ammò, astringeme cchiù forte, Ammò, e vasame stanotte, Ammò, nunn’ o ssapevo che d’è a’ gelusia, Ammò, ogni paura d’a toja è pure a’ mia, Ammò.”

Chiamami, chiamami, chiamami, chiamami por tu nombre,

come due fari vicini bruciamo le nostre ombre.

Tu sì a primma vota ch’ aggio fatto ammore overamente

tutte l’ ati volte si ce penso mò nun song’ niente.

“Ammò, astringeme cchiù forte, Ammò, e vasame stanotte, Ammò, nunn’ o ssapevo che d’è a’ gelusia, Ammò, ogni paura d’a toja è pure a’ mia, Ammò.”

Nun ce ne fotte d’a gente che parla, tanto parlano semp’,

chi dice ca nunn’ è normale, pò nunn’ è normale ca nun prova nient’.

L’amore è il mio posto sicuro, dove niente è sbagliato e turnammo creature, l

’amore è sicuro, l’ammore mio sì ‘ttù.

“Ammò, astringeme cchiù forte, Ammò, e vasame stanotte, Ammò, nunn’ o ssapevo che d’è a’ gelusia, Ammò, ogni paura d’a toja è pure a’ mia. Ammò, astringeme cchiù forte, Ammò, e vasame stanotte, Ammò, nunn’ o ssapevo che d’è a’ gelusia, Ammò, ogni paura d’a toja è pure a’ mia, Ammò.”