In Copertina

Michele Bravi: anche i biglietti per la seconda data esauriti in pochi minuti. Si aggiunge un terzo appuntamento live

Anche la seconda data del ritorno live di Bravi va sold out in pochi minuti. In calendario si aggiunge un terzo appuntamento.

Niccolò Fabi torna con la sua poesia in musica nel singolo "Io sono l'altro"

Il primo singolo estratto dal nuovo disco del cantautore è una riflessione sul bisogno imprescindibile che abbiamo l'uno dell'altro.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 13 settembre

Nel radio date del 13 settembre arrivano i nuovi singoli di Elisa, Måneskin, Niccolò Fabi, Nek, Renato Zero, Roberto Casalino feat. Alessandra Amoroso e tanti altri. .

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Siamo partiti con oltre 100 canzoni e siamo arrivati a 16 finalisti. Quale brano avrà trionfato nel nostro sondaggio? .

IMAGinACTION al via ad ottobre con ospiti Francesco Guccini, Elisa, Amoroso e Tiromancino

Nel corso della manifestazione un premio per i giovani che sognano di lavorare nel mondo dei videoclip e la presentazione del video de "L'Avvelenata" di Guccini.

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Rocco Hunt: Libertà è l’album della rinascita? Questa è la domanda da cui parte il nostro critico per recensire il nuovo album del rapper.

Mediterranean Stars Festival: Amadeus tra i padroni di casa dell'evento di Radio Italia a Malta

Resoconto della conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival che, a Malta, ospiterà anche il terzo appuntamento con Radio Italia Live.

Sanremo 2020 ESCLUSIVA: i giovani tornano nella gara principale... compreso il vincitore di Sanremo Young!

Sanremo 2020. La grande incognita riguardava i giovani... ed oggi All Music Italia vi svela come sarà gestita quest'anno la categoria.

Amadeus Sanremo 2020 ma quale conflitto d'interessi?

Il nuovo direttore artistico del Festival ancora deve iniziare a costruire Sanremo 2020 che già si parla di conflitti d'interesse... e se Sanremo potesse davvero tornare ad essere di "tutti"?.

DA OGGI IN RADIO

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Mediterranean Stars Festival: Videointerviste a Francesco Gabbani e Bruno Santori

Francesco Gabbani da parte del cast di Mediterranean Stars Festival, all'interno del quale vi sarà la 3°data del 2019 di Radio Italia Live. Ecco le interviste al cantautore e a Bruno Santori.

Videointervista a Junior Cally. Fuori il nuovo album, Ricercato... senza maschera!

Il rapper con la maschera antigas per il lancio del suo nuovo album si presenta a viso scoperto nella nostra intervista video.

Rocco Hunt Libertà Videointervista: “Più che un album è una playlist”

Libertà è il titolo del nuovo album di Rocco Hunt in uscita il 30 agosto, ma anche il filo conduttore che lega le 16 tracce, tra pop, rap, trap e anche funky!.

Videointervista a Elisa Notte della Taranta 2019: il mio legame con il Salento

Elisa è una delle protagoniste della Notte della Taranta 2019. Sul palco si esibirà cantando ben 4 brani, tra cui la sua hit "Luce (Tramonti a Nord-Est).

Intervista a Mc Ivanò: da La Pankina Krew al debutto solista con "Angeli & Demoni"

Ex componente de La Pankina Krew, Mc Ivanò ha debuttato come solista con l'album Angeli & Demoni.

Intervista a Syria per il secondo anno alla direzione artistica di Concerti al Tramonto

Edoardo Vianello, Gigi D'Alessio, Lodo e Carota de Lo Stato Sociale, Paolo Rossi e Ron. Syria ci racconta la sua seconda edizione di Concerti al Tramonto.

Intervista a Moreno: il ritorno con Valerio Jovine in attesa del nuovo album. "Sanremo? Ci tornerei per vivermelo più allegramente..."

In occasione dell'uscita del nuovo singolo intervista a Moreno per parlare di tutto. Dagli esordi ai colleghi, J-Ax, De Palma ed Emis Killa in primis. E poi Amici, Sanremo e il nuovo album.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Fare recensioni su All Music Italia è un lavoro bellissimo?

Ieri, sulla mail di All Music Italia, è arrivato un messaggio in cui, senza troppi fronzoli e minacciando anche azioni legali, ci è stato chiesto di rimuovere una recensione dal nostro sito. Recensione firmata dal nostro critico musicale, Fabio Fiume, e apparsa il 19 luglio nella sua rubrica Da Oggi in radio.Sono onesto, da quando...

Gemitaiz e MadMan: annunciati i featuring del nuovo disco da Giorgia a Mahmood

Saranno dodici le canzoni contenute nel nuovo disco di Gemitaiz e MadMan. Molto varie le collaborazioni: Priestess, Marracash, tha supreme... .

Torna Andrea Nardinocchi. "Droga" è la sua nuova canzone d'amore

Ad un anno di distanza dall'ultimo singolo torna il cantautore "scoperto" da Dargen D'amico.

Michele Bravi: anche i biglietti per la seconda data esauriti in pochi minuti. Si aggiunge un terzo appuntamento live

Anche la seconda data del ritorno live di Bravi va sold out in pochi minuti. In calendario si aggiunge un terzo appuntamento.

Continua il connubio tra musica italiana e serie tv... "Armenia" di Joan Thiele nella colonna sonora di Elite 2 su Netlifx

Continua il connubio tra serie tv e musica italiana... dopo Stranger Things 3 anche in Elite 2 troviamo un brano di un'artista italiana.

Mahmood: il tour in Eurpoa partirà con un'esibizione al Parlamento Europeo

Dopo una preview in Israele e a Malta, partirà dal 22 ottobre dal Parlamento Europeo di Strasburgo il tour europeo di Mahmood. .

Briga: da ottobre su Rai4 nell'insolito programma “Strange(r) Europe”

Il cantautore Briga ha annunciato di essere al lavoro con Ema Stokholma a un programma televisivo itinerante che andrà in onda da ottobre su Rai4.

Tropico: "Non esiste Amore a Napoli", il nuovo progetto di Davide Petrella

E' uscito "Non esiste Amore a Napoli", il nuovo singolo di Tropico, dietro il quale si cela il cantautore Davide Petrella, firma di numerose hits degli anni più recenti.

Niccolò Fabi torna con la sua poesia in musica nel singolo "Io sono l'altro"

Il primo singolo estratto dal nuovo disco del cantautore è una riflessione sul bisogno imprescindibile che abbiamo l'uno dell'altro.

Shire Music Festival: completa la line up da Tedua a Jake La Furia e con tanti artisti internazionali

Due palchi e musica non stop per una giornata intera. Hip Hop, elettronica, EDM, Dance. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla quinta edizione dello Shire Music Festival.

IMAGinACTION al via ad ottobre con ospiti Francesco Guccini, Elisa, Amoroso e Tiromancino

Nel corso della manifestazione un premio per i giovani che sognano di lavorare nel mondo dei videoclip e la presentazione del video de "L'Avvelenata" di Guccini.

Mediterranean Stars Festival riflessione sull'importanza dell'evento in programma a Malta

Si svolgerà a ottobre la prima edizione del Mediterranean Stars Festival. Non è la prima volta che la musica cerca di unire il Mediterraneo. Rispetto al passato cosa è cambiato?.

Padova Pride Village tra "Inferno e paradiso". Myss Keta e Cristina D'Avena attese per il gran finale

Questa sera arriverà sul palco del Padova Pride Village Cristina mentre per il gran finale del 14 è attesa Myss Keta.

Eros Ramazzotti: tre serate evento all'Arena di Verona e tante nuove date, anche in Italia, prima di tornare a girare il mondo

11, 12 e 14 settembre sono le date in cui Eros Ramazzotti si esibirà all'Arena di Verona, prima di partire per una nuova leg europea del tour.

TicketOne ad Agcom: la legge sul biglietto nominale è inutile, vanno chiusi i siti...

La Società non esclude di rivolgersi a breve all’Autorità Giudiziaria per avviare le iniziative suppletive del caso.

Michele Bravi Live Piano e voce. Biglietti esauriti in pochi minuti, la data raddoppia

Il pubblico ha reagito con entusiasmo e, soprattutto, affetto al ritorno live del giovane artista. Parte domani la prevendita per la nuova data.

Flash News

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Mostro: dopo Milano, anche la data di Roma di The Illest Show è sold out

Rubriche

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 13 settembre

Sondaggi

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Da oggi in radio

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 6 settembre: Emma, Jovanotti, Aiello, Mattia Lever...

La mosca Tzè Tzè

Luis Sal il misterioso amico di Fedez che canta Vagiaina

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Mattia Lever: dopo “Ti lascio una canzone” e “The Voice” fuori il singolo “Dove Sarò”

Seck nel nuovo singolo, "Pianeti", capovolge grandezze e prospettive

Holden Na Na Na conquista la Top Viral di Spotify. Dietro allo pseudonimo del rapper il figlio di Paolo Carta

Samuele Proto lancia il brano ironico "Fukushima in galleria"

Beatrice V a quattro anni da "Paulette" cambia pelle e torna con Coco Pops

Michael Leonardi Running Wild, una ballata tra romanticismo e libertà

Certificazioni Fimi - Settimana 36: tante nuove certificazioni ma quella più significativa è l'oro per Petrolio di Cranio Randagio

Classifica Spotify - Settimana 36: Fred De Palma è ancora il più ascoltato. Holden scalza Random dalla vetta della Viral

Classifiche di vendita Fimi - Settimana 36: Rocco Hunt scalza Machete dalla prima posizione

Classifica Radio Earone settimana 36: "Margarita" ancora primo. Mahmood debutta con "Barrio" subito in Top 20

Certificazioni FIMI - Settimana 35: Sfera Ebbasta cinque volte platino con Rockstar ma a fare il pienone di certificazioni è Gazzelle!

Classifica Spotify settimana 35: Streaming ancora nel segno di Fred De Palma e Random

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Roberto Casalino: con "Il Fabbricante di ricordi" tornano a casa le sue canzoni che han viaggiato con altre voci

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Mediterranean Music Festival Bruno Santori Intervista

Mediterranean Music Festival Francesco Gabbani Intervista

Mediterranean Stars Festival - Radio Italia Live - Il Cast

Intervista a Junior Cally - "Tolgo la maschera e lancio Ricercato"

Rocco Hunt Intervista Libertà

Elisa Intervista La Notte della Taranta 2019

Virginio Intervista Cubalibre - parte 3

Marco Mengoni Fuori Atlantico Tour Risorgimarche

Virginio Intervista Cubalibre - parte 2

Festival Estivo 2019 intervista a Francesco Occhipinti vincitore per il miglior testo

Festival Estivo 2019 intervista a Klari

Festival Estivo 2019 Trio Kaos video intervista ai vincitori