Mancano tre giorni al lancio del nuovo album di Gazzelle, Ok, in arrivo venerdì 12 febbraio per Artist First. Per il lancio è stata ideata una campagna pubblicitaria molto particolare che ha permesso ad alcuni fan nella città di Milano di ottenere il disco in anteprima.

Anticipato da singoli di successo come Destri e da quello attualmente in rotazione radiofonica, Belva, alcune copie del vinile di Ok sono state nascoste in giro per Milano all’interno di alcune cassette antincendio.

I fortunati fan che riusciranno a trovare una di queste cassette per idranti potranno saccheggiarla e portare via il suo contenuto, ovvero il vinile di Ok. Oggi il cantautore, attraverso le sue storie Instagram, sta postando foto indizi sulla posizione delle cassette e alcune di loro sono già state trovate.