Gazzelle Belva testo e audio, Fuori oggi, 29 gennaio, in streaming e digitale per Maciste Dischi / Artist First il nuovo singolo di Gazzelle prodotto da Federico Nardelli.

Il brano segue i singoli Destri e Scusa, da settimane tra i più ascoltati su Spotify. In particolare Destri ha conquistato la certificazione doppio disco di platino.

Ecco come Gazzelle parla di questo brano che anticipa l’uscita del terzo album, Ok (vedi qui), in arrivo il 12 febbraio 2021 a distanza di tre anni da Punk.

“Metti ogni cosa al suo posto così ogni posto avrà la sua cosa, mi diceva mio padre quando ero piccolo. Io ci provo ancora ma il posto mio non so bene quale sia. Forse è qui proprio ora, nel caos della mia testa mentre scrivo queste parole. Non lo so bene, quindi guardami la faccia e poi decidi tu.“

Il nuovo singolo verrà presentato dal vivo nel tour che il cantautore porterà in scena la prossima estate con due date prodotte da Vivo Concerti.

Venerdì 16 luglio 2021 || Ippodromo Snai San Siro (MI) @ Milano Summer Festival

Giovedì 22 luglio 2021 || Ippodromo delle Capannelle @ Rock In Roma

GAZZELLE BELVA testo e audio

Non mi chiedi mai

Veramente come sto

Come vuoi che sto

Non lo so nemmeno io boh

Guardami la faccia e poi decidi tu

Tienimi le braccia così non casco giù giù

Giurami che cercherai di stare qui

Anche se vorrei stappartimi di dosso

Anche se perdo la testa

E divento uno stronzo

Un mezzo orso

Non mi chiedi mai

Veramente come sto

Come vuoi che sto

Non lo so nemmeno io boh

Guardami la faccia e poi decidi tu

Tienimi le braccia così non casco giù giù

Giurami che cercherai di stare qui

Anche se vorrei stappartimi di dosso

Anche se perdo la testa

E divento uno stronzo

Un mezzo orso

E non è vero che tutto si aggiusta

Che tutto ha un senso e che tutto ci serve

E non è detto sta frase sia giusta

Che se ti perdo pure te sei un po’ persa

Che non sto bene ma nemmeno di merda

Che se ti sposti io casco per terra

Che stavo in pace prima di questa guerra

Che tu sia buona che io sia una belva

Non mi chiedi mai

Veramente come sto

Come vuoi che sto

Non lo so nemmeno io boh

Guardami la faccia e poi decidi tu

Tienimi le braccia così non casco giù giù

Giurami che cercherai di stare qui

Anche se vorrei stappartimi di dosso

Anche se perdo la testa

E divento uno stronzo

Un mezzo orso

Non è

Veramente

Com’è

Se ti fa star meglio

Puoi dormirmi dentro

Anche se poi non è mica il grande hotel

Non mi chiedi mai

Veramente come sto

Come vuoi che sto

Non lo so nemmeno io boh

Guardami la faccia e poi decidi tu

Tienimi le braccia così non casco giù giù

Giurami che cercherai di stare qui

Anche se vorrei stappartimi di dosso

Anche se perdo la testa

E divento uno stronzo

Un mezzo orso