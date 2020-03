Galeffi Settebello è il titolo del nuovo album del cantautore in uscita nel mese di marzo.

Il disco arriverà nei negozi di dischi e sulle piattaforme digitali per la precisione il prossimo 20 marzo con Maciste Dischi / Polydor / Universal Music Italia).

Settebello è stato prodotto dai Mamakass. Il disco uscirà in CD, in LP e, esclusiva per Amazon, in LP autografato.

Galeffi Settebello Tracklist

Ecco come il cantautore parla di questo nuovo album:

“Ho iniziato a scrivere ‘Settebello’ poco dopo essermi trasferito nel mio piccolo appartamento a Roma nel quartiere Montesacro. In questa nuova casa ho passato giornate intere ad ascoltare tutta la mia collezione di vinili, e credo proprio che quei giorni abbiano influenzato molto il mio approccio alla scrittura. Penso che ‘Settebello’ sia in qualche maniera un album coraggioso, con un occhio verso il passato e l’altro rivolto al futuro, proprio perché pregno di nostalgia da una parte e di speranza dall’altra.”

Questa la tracklist di Settebello:

Settebello Monolocale America Dove non batte il sole Grattacielo Quasi quasi Tre metri sotto terra Cercasi amore Gas Bacio illimitato

Il secondo progetto discografico dell’artista è stato anticipato dall’omonimo singolo Settebello il cui video prodotto da A Thing By e diretto da Olmo Parenti e Marco Zannon.

Foto di Sara Pellegrino