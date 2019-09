Fulminacci: da dicembre dal vivo con “La Vita Veramente Club Tour”

In Copertina

Thegiornalisti si sciolgono. Tommaso Paradiso lascia la band e scoppia la "guerra"

Arriva come un fulmine a ciel sereno e non certo in maniera pacifica l botta e risposta tra Tommaso Paradiso e il resto dei Thegiornalisti. La band perde il suo frontman.

Sanremo 2020: Amadeus riporta i giovani nella gara principale e aggiunge per loro più spazio con le semifinali. Ecco il regolamento completo!

Il direttore artistico del Festival riporta i giovani nella gara principale sperando che la Rai non ripristini le eliminazioni nella kermesse.

Tiziano Ferro: il nuovo singolo “Accetto Miracoli” fuori il 20 settembre

"Accetto Miracoli" è il nuovo singolo di Tiziano Ferro che dà il titolo all'album fuori il 23 novembre. Tra gli autori del brano Giordana Angi. .

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 13 settembre: Fabi, Nardinocchi, Senhit, Elisa, Maneskin, Nek...

È successo!!! Il nostro critico musicale oggi, nella sua rubrica di pagelle per i nuovi singoli, ha dato un 10... E a chi sarà toccato?.

X Factor 2019 audizioni 1a puntata. Pollice su per Kimono ed Eugenio Campagna

Ecco il resoconto della prima puntata di audizioni di X Factor con una giuria quasi del tutto rinnovata.

Niccolò Fabi torna con la sua poesia in musica nel singolo "Io sono l'altro"

Il primo singolo estratto dal nuovo disco del cantautore è una riflessione sul bisogno imprescindibile che abbiamo l'uno dell'altro.

IMAGinACTION al via ad ottobre con ospiti Francesco Guccini, Elisa, Amoroso e Tiromancino

Nel corso della manifestazione un premio per i giovani che sognano di lavorare nel mondo dei videoclip e la presentazione del video de "L'Avvelenata" di Guccini.

Amadeus Sanremo 2020 ma quale conflitto d'interessi?

Il nuovo direttore artistico del Festival ancora deve iniziare a costruire Sanremo 2020 che già si parla di conflitti d'interesse... e se Sanremo potesse davvero tornare ad essere di "tutti"?.

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Mambolosco: “Il titolo dell'album è Arte? Voglio dare importanza al mio genere musicale!”

Videointervista di presentazione dell'album d'esordio dell'artista italoamericano Mambolosco. Una serie di brani che trasudano contaminazioni e provocazioni originali.

Mediterranean Stars Festival: Videointerviste a Francesco Gabbani e Bruno Santori

Francesco Gabbani da parte del cast di Mediterranean Stars Festival, all'interno del quale vi sarà la 3°data del 2019 di Radio Italia Live. Ecco le interviste al cantautore e a Bruno Santori.

Videointervista a Junior Cally. Fuori il nuovo album, Ricercato... senza maschera!

Il rapper con la maschera antigas per il lancio del suo nuovo album si presenta a viso scoperto nella nostra intervista video.

Rocco Hunt Libertà Videointervista: “Più che un album è una playlist”

Libertà è il titolo del nuovo album di Rocco Hunt in uscita il 30 agosto, ma anche il filo conduttore che lega le 16 tracce, tra pop, rap, trap e anche funky!.

Videointervista a Elisa Notte della Taranta 2019: il mio legame con il Salento

Elisa è una delle protagoniste della Notte della Taranta 2019. Sul palco si esibirà cantando ben 4 brani, tra cui la sua hit "Luce (Tramonti a Nord-Est).

Intervista a Mc Ivanò: da La Pankina Krew al debutto solista con "Angeli & Demoni"

Ex componente de La Pankina Krew, Mc Ivanò ha debuttato come solista con l'album Angeli & Demoni.

Intervista a Syria per il secondo anno alla direzione artistica di Concerti al Tramonto

Edoardo Vianello, Gigi D'Alessio, Lodo e Carota de Lo Stato Sociale, Paolo Rossi e Ron. Syria ci racconta la sua seconda edizione di Concerti al Tramonto.

di Massimiliano Longo

Fare recensioni su All Music Italia è un lavoro bellissimo?

Ieri, sulla mail di All Music Italia, è arrivato un messaggio in cui, senza troppi fronzoli e minacciando anche azioni legali, ci è stato chiesto di rimuovere una recensione dal nostro sito. Recensione firmata dal nostro critico musicale, Fabio Fiume, e apparsa il 19 luglio nella sua rubrica Da Oggi in radio.Sono onesto, da quando...

Fulminacci: da dicembre dal vivo con “La Vita Veramente Club Tour”

Prenderà il via a dicembre il tour nei club di Fulminacci, il giovane cantautore vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima.

Andrea Biagioni: fuori il singolo “Surferemo”, in attesa del nuovo album

Dopo X Factor e Sanremo Giovani 2018, Andrea Biagioni torna con il singolo "Surferemo", accompagnato da un suggestivo videoclip balneare.

Don Joe: dal 20 settembre il nuovo singolo con Ketama126, Franco126 e Franco Califano!

Il producer Don Joe, tra i guru di una certa fase musicale nel nostro paese e non solo, torna con un singolo molto atteso e un'autobiografia ricca di retroscena inediti.

Nina Zilli: il viaggio in Libano per il progetto Back to the Future in tv su Sky Arte

"Il viaggio in Libano di Nina Zilli" è il titolo del documentario a breve in onda su Sky in cui la cantautrice racconta la difficile situazione dei bambini siriani rifugiati.

Senhit: la nuova strada prosegue all'insegna di... Un Bel Niente!

Il nuovo percorso artistico di Senhit prosegue con... Un Bel Niente, il secondo singolo interpretato in italiano dopo il buon riscontro di Dark Room.

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari firma un contratto come autore e compositore per BMG

Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, entra nel rooster di BMG come autore e compositore con un contratto editoriale.

Certificazioni Fimi Settimana 37: settimana ricca con Dark Polo Gang, NDG, Laura Pausini e Ultimo

Sono tantissime le certificazioni di questa settimana. Dal disco della Dark Polo Ganga a ben tre singoli di Ultimo.

Brunori SAS Tour 2020: annunciate le date, ma prima "Al di là dell'amore"

"Al Di Là dell'Amore" è il nuovo singolo di Brunori SAS in uscita il 19 settembre. E' stato, inoltre, annunciato il tour del cantautore che prenderà il via nel 2020.

Genova per voi 2019 arriva alle fase finali il talent per autori che ha lanciato Dabbono e Federica Abbate

Ideato da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti, il contest ha già lanciato Federica Abbate, Emanuele Dabbono e Willie Peyote.

Laura Pausini lancia le bambole a sostegno dell'oncologia pediatrica, le Baby Pelones.

Le bambole saranno presto in vendita in alcuni negozi di giocattoli e su Amazon Milano.

Plug-Mi: Elodie e Chadia Rodriguez ospiti dell'evento dedicato alla urban culture esperience

Saranno Elodie e Chadia Rodriguez gli ospiti di Plug-Mi, l'evento urban organizzato in collaborazione con Aw Lab che si svolgerà a Milano a ottobre.

Letizia Onorati: il jazz tricolore fa tappa in Giappone con Paolo Di Sabatino Trio

Notes And Words Loving Japan è il nome del tour che si svolgerà a fine settembre in tre date tra Osaka e Tokio e vedrà protagonista Letizia Onorati.

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 13 settembre: Fabi, Nardinocchi, Senhit, Elisa, Maneskin, Nek...

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 13 settembre

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Luis Sal il misterioso amico di Fedez che canta Vagiaina

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Novamerica: una strana forma di rock adriatico nel singolo “Una canzone per l'estate”

Andrea Candolfo: un rapporto al capolinea nel nuovo singolo “Il Tempo dona il Tempo”

Leyla: dopo l'esordio con “Alberto Sordi”, fuori il singolo “Casinò”

Blonde Brothers: fuori la versione remix by Dj Cerri & Francis di “Diluire l'Estate”

Lux lancia il singolo A-Mare cantato insieme ad altri 20 artisti

Mattia Lever: dopo “Ti lascio una canzone” e “The Voice” fuori il singolo “Dove Sarò”

Classifica Spotify - Settimana 37: "Pookie" scalza dalla vetta Fred De Palma. Holden sempre primo nella Top Viral

Classifiche di Vendita FIMI - Settimana 37: Junior Cally con "Ricercato" conquista subito la vetta e spodesta Rocco Hunt

Classifica Radio Earone Settimana 37: i tormentoni estivi in netta discesa. Ottima entrata di Emma

Certificazioni Fimi - Settimana 36: tante nuove certificazioni ma quella più significativa è l'oro per Petrolio di Cranio Randagio

Classifica Spotify - Settimana 36: Fred De Palma è ancora il più ascoltato. Holden scalza Random dalla vetta della Viral

Classifiche di vendita Fimi - Settimana 36: Rocco Hunt scalza Machete dalla prima posizione

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Roberto Casalino: con "Il Fabbricante di ricordi" tornano a casa le sue canzoni che han viaggiato con altre voci

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Mediterranean Music Festival Bruno Santori Intervista

Mediterranean Music Festival Francesco Gabbani Intervista

Intervista a Junior Cally - "Tolgo la maschera e lancio Ricercato"

Rocco Hunt Intervista Libertà

Elisa Intervista La Notte della Taranta 2019

Virginio Intervista Cubalibre - parte 3

Marco Mengoni Fuori Atlantico Tour Risorgimarche

Virginio Intervista Cubalibre - parte 2

Festival Estivo 2019 intervista a Francesco Occhipinti vincitore per il miglior testo

Festival Estivo 2019 intervista a Klari

Festival Estivo 2019 Trio Kaos video intervista ai vincitori

Pianista Indie Intervista Riviera