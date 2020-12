Dopo il buon riscontro dei singoli Hood e Jiggy (ne abbiamo parlato Qui), è ora uscito il nuovo brano di Fresh Mula Franklin (Elektra Records / Warner Music Italy).

Il giovane artista, scoperto da Angelo Calculli di MK3, ha ora reso disponibile anche il videoclip del brano, diretto da Giammarco Boscariol e Davide Piras.

Come per gli scorsi singoli, anche in Franklin gli anni ’80 hanno un ruolo fondamentale sia per il sound sia per i riferimenti culturali di cui è ricco il testo.

Tra citazioni di Ritorno al Futuro e un richiamo al suo precedente brano Jiggy (“mi sento jiggy jiggy dollar”), che porta inevitabilmente con sé un omaggio a Will Smith, il nuovo singolo di Fresh Mula racconta senza filtri storie di vita vissuta ed episodi tipici della night-life nella city.

Gli scratch e le sporche “ohhh” sono un riferimento alla cultura musicale black statunitense che Fresh mescola e ripropone in una chiave moderna Hip-Hop elettronica.

FRESH MULA FRANKLIN – IL VIDEOCLIP

Il videoclip è ambientato in un contesto fortemente urban e richiama subito alla mente il celebre scatto Lunch atop a skyscraper.

In un parallelismo con la foto scattata durante la Grande Depressione con l’intento, tra gli altri, di dare un messaggio di ottimismo, nel video girato interamente in bianco e nero Fresh Mula dall’alto della trave sospesa omaggia il famoso scatto emblema celebrando i suoi messaggi più positivi.

Vestito con un outfit semplice ma senza mai perdere il suo tocco cool, anche in questo caso l’obiettivo è proprio quello di trasmettere good vibes: anche nei momenti più difficili e nelle situazioni più critiche, non si deve mai smettere di avere un atteggiamento di fiducia e speranza nei confronti della vita.

Foto di Antonio De Masi