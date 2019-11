Solo qualche giorno fa la musica italiana, e con lei noi tutti, ha detto addio alla voce iconica di Fred Bongusto, artista mito per chi ama la musica confidenziale, quella che gli americani chiamano da “coroner” e che, probabilmente, nella storia per lo meno recente non aveva mai trovato un degno erede.

Però stringere la carriera di Alfredo Antonio Carlo Buongusto ( questo il suo vero nome ndr ) , da Campobasso, alla sola manciata di canzoni di successo a cavallo tra gli anni 60 e 70 è davvero sminuente; lo sa bene Antonello Carozza, suo concittadino, che i più attenti ( e abbastanza giovani ) melomani ricorderanno per le esperienze talent ad Amici Di Maria De Filippi prima e Sanremo, The Voice of Russia e poi Of Italy dopo.

Già perché Antonello, che oggi artisticamente si fa chiamare anche Icaro, oltre a continuare a bazzicare il mondo delle sette note in prima linea, è da tempo impegnato con organizzazione eventi per la regione Molise con la sua agenzia di produzione Queen’s Academy, ed è più volte stato tirato in ballo anche in produzioni importanti.

Proprio riguardo al suo più noto concittadino, e per rispetto dello stesso, Antonello da qualche anno aveva creato un vero e proprio evento in quel di Campobasso, che celebrava Fred Bongusto, il Buon Compleanno Fred , spettacolo evento nel giorno del compleanno del nostro, il 6 di Aprile, presso il Teatro Savoia, luogo a due passi dalla casa natia di Bongusto.

Edizione 2017 del Buon Compleanno Fred

Questo è accaduto per tre edizioni consecutive e con ottimi risultati, tutti ovviamente per scopi benefici ma nei progetti di Antonello Carozza c’è molto di più.

In cantiere infatti c’è Fred – Il Festival del Bongusto, ( giocando col vero cognome di Fred ndr ) proprio in quel del centro storico di Campobasso da cui partire e permettere che svariate cose relative non solo alla carriera, ma alla vita propria di Fred vengano alla luce, grazie a testimonianze, musica dal vivo, fotografie, opere divise proprio per momenti specifici della carriera dell’artista.

Si perché va bene Una Rotonda Sul Mare, passino Spaghetti a Detroit o Frida, tutti conosciamo Amore Fermati o Tre Settimane Da Raccontare, le canzoni in napoletano ( per altro parlato benissimo, con aiuto sicuramente del suo amore per Ischia ed i suoi lunghi periodi trascorsi sull’isola verde ), le apparizioni tv anche al fianco delle grandi vedette, ma chi è al corrente che Bongusto era ad esempio un autore di riferimento per svariate colonne sonore?

Sue le tematiche musicali de’ Il Tigre del grande Dino Risi, o del cult dell’erotismo all’italiana Malizia, di Samperi con la bellissima Laura Antonelli e non solo; aveva infatti composto le colonne sonore di Fantozzi e Fracchia ( la belva umana ) e per vari film tra gli altri di Alberto Lattuada, Bruno Corbucci, fino al Gabriele Salvatores di Kamikazen – Ultima Notte A Milano.

Stretto il rapporto dell’artista anche con il Sudamerica, ( ha collaborato storicamente con Toquino e Vinicio De Moraes ) dove il nostro era ancora considerato una star e non certo un artista del passato, come spesso facciamo qui noi in Italia, quando le primavere sulle spalle non sono più quelle verdi; proprio nel 2017 la sua ultima tournee nel continente.

Con queste idee base, partendo da quella serata spettacolo che ha montato per tre anni consecutivi, Antonello vuole quindi creare un evento che contempli anche esposizioni enogastronomiche tipiche della città e della regione Molise, arrivando ad immaginare persino il Viale Del Buongusto che parte proprio dalla casa madre di Fred ed in cui da altoparlanti riecheggiano le sue canzoni.

E promette Carozza che non sarà la morte dell’artista ispiratore a cancellare tutto questo; l’evento andrà avanti, anzi, la scomparsa di Bongusto sarà un ulteriore input a fare sempre meglio, sempre di più, per non far dimenticare il suo nome e trasformarlo in un vero e proprio vessillo per la regione Molise di cui, effettivamente, non si parla mai abbastanza.

