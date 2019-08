Dopo un Festival di Sanremo in cui si è piazzato al quindicesimo posto con Aspetto Che Torni e la conseguente pubblicazione dell’album L’Altra Metà, disco prodotto artisticamente da Michele Canova, è iniziato il conto alla rovescia per il tour di Francesco Renga che prenderà il via in autunno dal Teatro Arcimboldi di Milano e che avrà un’appendice europea nel 2020.

Francesco Renga proporrà le hits di una carriera solista prossima a tagliare il traguardo dei vent’anni, ma anche i brani più recenti. L’artista sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).

L’ALTRA META’ TOUR – LE DATE

Ecco tutte le date del tour prodotto e organizzato da Friends & Partner e di cui RTL 102.5 è media partner.

11 ottobre – Milano – Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre – Milano – Teatro degli Arcimboldi

14 ottobre – Cremona – Teatro Ponchielli

15 ottobre – Firenze – Teatro Verdi

16 ottobre – Firenze – Teatro Verdi

19 ottobre – Mestre (Ve) – Teatro Toniolo

21 ottobre – Legnano (Mi) – Teatro Galleria

23 ottobre – Bergamo – Teatro Creberg

24 ottobre – Bergamo – Teatro Creberg

26 ottobre – Bassano Del Grappa (Vi) – Palabassano 2

28 ottobre – Brescia – Teatro Dis_Play

29 ottobre – Brescia – Teatro Dis_Play

31 ottobre – Montecatini (Pt) – Teatro Verdi

3 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica

5 novembre – Cesena – Nuovo Teatro Carisport

7 novembre – Ancona – Teatro delle Muse

8 novembre – Sanremo (Im) – Teatro Ariston

11 novembre – Alessandria – Teatro Alessandrino (NUOVA DATA)

12 novembre – Genova – Teatro Carlo Felice

13 novembre – Grosseto – Teatro Moderno

15 novembre – Atena Lucana (Sa) – Gran Teatro Paladianflex

16 novembre – Avellino – Teatro Carlo Gesualdo

18 novembre – Napoli – Teatro Augusteo

19 novembre – Napoli – Teatro Augusteo

21 novembre – Bari – Teatro Team

22 novembre – Bari – Teatro Team

23 novembre – Crotone – Pala Milone

25 novembre – Palermo – Teatro Golden

27 novembre – Catania – Teatro Metropolitan

1° dicembre – Lugano – Pala Congressi

3 dicembre – Piacenza – Teatro Politeama

5 dicembre – Varese – Teatro Openjobmetis

6 dicembre – Trento – Auditorium Santa Chiara

7 dicembre – Trieste – Teatro Rossetti

10 dicembre – Bologna – Europauditorium

12 dicembre – Torino – Teatro Colosseo

13 dicembre – Torino – Teatro Colosseo

14 dicembre – Parma – Teatro Regio

16 dicembre – Biella – Teatro Odeon

17 dicembre – Bologna – Europauditorium

19 dicembre – Reggio Emilia – Teatro Romolo Valli

20 dicembre – La Spezia – Teatro Civico

22 dicembre – Sassari – Teatro Comunale

23 dicembre – Cagliari – Fiera

10 maggio – Zurigo – Volkshaus

13 maggio – Bruxelles – La Madeleine

15 maggio – Parigi – La Cigale

16 maggio – Londra – O2 Shepherd’s Bush Empire

18 maggio – Madrid – Teatro Nuevo Apolo

Foto dai Social di Francesco Renga