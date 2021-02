Francesco Monte: in arrivo una nuova collaborazione internazionale?

Dopo l’uscita dei singoli Siamo Già Domani e Andiamo Avanti, Francesco Monte sta lavorando alla realizzazione del suo primo Ep (ne abbiamo parlato Qui). Un progetto molto atteso al quale potrebbero partecipare anche con una grande star internazionale.

L’artista, dopo aver sfiorato l’accesso ad AmaSanremo, prosegue nel suo percorso musicale. In questo periodo il giovane si sta lasciando alle spalle gossip e pettegolezzi per concentrarsi su un’attitudine artistica che potrebbe dargli più di una soddisfazione.

Nei giorni scorsi il giovane artista è stato avvistato negli studi di registrazione che si trovano nel quartiere Nomentana a Roma. Accanto a lui alcuni personaggi che, anche a causa delle mascherine, non è stato possibile riconoscere. Ciò che è certo che uno dei sogni del cantautore tarantino è quello di poter collaborare con star internazionali.

FRANCESCO MONTE: NUOVA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE?

Questo weekend Francesco Monte si trova in Spagna e lo si è scoperto sbirciando tra le sue storie Instagram, in cui era pronto per prendere un aereo con direzione Valencia.

Non è noto se il viaggio sia direttamente collegato all’attività musicale, ma cresce sempre la curiosità sul suo percorso artistico.

Una delle poche certezze di questo 2021 è la partecipazione di Francesco Monte a Qatar Live, un concerto per il quale già è stato opzionato.