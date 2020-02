Francesco Gabbani: “L’8 ottobre suonerò all’Arena di Verona”

Sanremo 2020 – Francesco Gabbani – Viceversa

Francesco Gabbani in gara al 70° Festival di Sanremo con il brano Viceversa arriva in Sala Stampa Lucio Dalla per rispondere alle domande.

Il 14 febbraio uscirà il quarto disco di Gabbani Viceversa.

Francesco dichiara: L’8 ottobre suonerò all’Arena di Verona, sono contento di potervi dire questa cosa. Ho già avuto la fortuna di esibirmi lì all’interno di Festival ed altre cose, l’idea di andarci per un mio concerto sarà per me un momento veramente importante.

Cosa è cambiato in te da Occidentali’s karma?

In realtà niente, dopo il successo del 2017 ho cercato a dedicarmi a me stesso, ad analizzarmi. L’album è il frutto del percorso, di capirmi e di tradurlo in musica.

Viceversa è una canzone che rappresenta un’altra componente del mio modo di fare musica, ho scelto di tornare al Festival.

Non è un Gabbani cambiato, il mio approccio al Festival è stato molto sereno. Lo sfizio della vittoria me lo sono già torto, vorrei mostrarmi per quello che sono.

Mi fa molto piacere che c’è una reazione positiva verso me, per questo brano scritto con Pacifico.

Dopo la scimmia, quale animale ti porteresti per questo Viceversa?

Tutti gli animali, in senso figurato.

La risposta che ricevo dal pubblico mi dà gioia.

La canzone prova ad interpretare ed offrire i rapporti d’amore di tutti i generi, rapporti sentimentali genitori/figlio, con la natura, gli animali, tutti.

Tutto ciò che si può definire amore passa da un dare a ricevere… e viceversa.

Come hai vissuto le tre edizioni di Sanremo?

Amen è stato un trampolino, Occidentali’s karma una consacrazione, ora torno a casa in modo sereno. Non mi sento di dover dimostrare per forza qualcosa.

Grazie alla tua famiglia ti sei trovato dentro questo mondo, oggi quanto conta ancora la famiglia?

Conta tanto perchè credo che i valori intesi come di riferimento al nucleo familiare siano la componente principale della vita di una persona. Continua ad essere motivo di gratitudine nei loro confronti.

Nel video non apri bocca, come mai questa scelta?

E’ stato divertente e difficile, si passa dal sorriso al pianto, il regista Fabio Capalbo mi ha proposto di fare questa cosa in modo molto particolare. Per me inconsciamente lavorare in modo espressivo è stata un’esperienza complicata ma fantastica.

Quando lo guardo mi emoziono io!

Quando scrivi una canzone, il tuo approccio è di pancia o di testa?

Entrambe, c’è una frase del testo che lo esprime “Dittatori nella testa e partigiani nel cuore”.

Parto da sensazioni emotive di pancia che cerco di raccontare in modo razionale.