Francesco De Gregori Tour. A seguito delle ultime disposizioni governative che prevedono la sospensione di eventi e spettacoli fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato annullato il tour nei club d’Europa ed USA che avrebbe visto Francesco De Gregori esibirsi nelle città di Zurigo, Parigi, Bruxelles, Lussemburgo, Londra, Madrid, Boston e New York. Sono rinviate, invece, le date previste nei club italiani.

Francesco De Gregori Tour aggiornamenti

Di seguito le nuove date:

16 aprile al VOX CLUB di Nonantola | MODENA (recupero del concerto del 5 marzo)

18 aprile alla SUPERSONIC ARENA di S.Biagio di Callalta | TREVISO (recupero del concerto del 6 marzo)

6 maggio all’ALCATRAZ | MILANO (recupero del concerto del 10 marzo)

8 maggio alla CASA DELLA MUSICA | NAPOLI (recupero del concerto del 21 marzo)

9 maggio all’ATLANTICO LIVE | ROMA (recupero del concerto del 20 marzo)

I biglietti già acquistati per le date nei club italiani rimarranno validi per le nuove date (è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne). Per informazioni in merito al rimborso dei biglietti acquistati per le date nei club d’Europa e USA, saranno comunicati i relativi dettagli sul sito www.friendsandpartners.it.

Quest’estate, invece, Francesco De Gregori tornerà live nelle principali location all’aperto della nostra penisola, con De Gregori & Band Live – Greatest Hits

A partire dal mese di giugno, infatti, De Gregori andrà in giro per l’Italia accompagnato sul palco dalla sua band e proporrà al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).

Queste le prime date confermate del tour De Gregori & Band Live – Greatest Hits

20 giugno a MANTOVA | ESEDRA DI PALAZZO TE

6 luglio a CERVERE (CN) | ANFITEATRO DELL’ANIMA

11 luglio a GARDONE RIVIERA (BS) | ANFITEATRO IL VITTORIALE

13 luglio a PISTOIA | PIAZZA DUOMO

15 luglio a MOLFETTA (BA) | BANCHINA SAN DOMENICO

25 luglio a CERVIA (RA) | PIAZZA GARIBALDI

9 agosto a LECCE | PIAZZA LIBERTINI

12 agosto a MACERATA | SFERISTERIO

13 agosto a FORTE DEI MARMI (LU) | VILLA BERTELLI

