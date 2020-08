Francesco De Gregori live 2021

A causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, sono stati rinviati al prossimo anno i concerti nei club italiani di Francesco De Gregori.

I live erano inizialmente previsti in primavera e poi in autunno 2020. Si spera ora che questo rinvio sia quello definitivo.

Nelle scorse settimane Il Principe ha annunciato il rinvio all’estate 2021 dei live del tour De Gregori & Band Live – The Greatest Hits (ne abbiamo parlato Qui), che prenderanno il via nel suggestivo Anfiteatro Il Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) il prossimo 10 luglio. E’ rimandato al prossimo anno anche il concerto evento insieme ad Antonello Venditti che si terrà il 17 luglio 2021 allo Stadio Olimpico di Roma.

Sarà l’occasione per ascoltare qualche brano inedito? L’ultimo album di inediti di Francesco De Gregori risale al 2012, anno in cui uscì Sulla Strada. Tre anni dopo fu la volta di De Gregori canta Bob Dylan – Amore e furto, disco in cui Il Principe traduce alcuni pezzi del menestrello di Duluth Premio Nobel per la letteratura nel 2016.

FRANCESCO DE GREGORI LIVE 2021

Ecco le nuove date del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners:

18 Marzo 2021 – Vox Club di Nonantola – Modena

(recupero del concerto del 5 marzo, 16 aprile e 27 novembre 2020)

19 Marzo 2021 – Supersonic Arena di S. Biagio Di Callalta – Treviso

(recupero del concerto del 6 marzo, 18 aprile e 1 dicembre 2020)

23 Marzo 2021 – Alcatraz di Milano

(recupero del concerto del 10 marzo, 6 maggio e 30 novembre 2020)

26 Marzo 2021 – Atlantico Live di Roma

(recupero del concerto del 20 marzo, 9 maggio e 5 dicembre 2020)

27 Marzo – Casa Della Musica di Napoli

(recupero del concerto del 21 marzo, 8 maggio e 4 dicembre)

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

