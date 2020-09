Francesco De Gregori e Antonello Venditti saranno in concerto allo Stadio Olimpico di Roma il 17 luglio 2021. In attesa di questo evento unico, i due cantautori hanno unito le loro voci reinterpretando uno dei brani più belli della musica italiana. Il pezzo in questione è Canzone di Lucio Dalla.

La cover interpretata da De Gregori e Venditti è in radio e negli store dal 28 agosto 2020. Si tratta di un omaggio dei due artisti al collega scomparso nel 2012. Canzone è stata scritta nel 1996 da Lucio Dalla insieme a Samuele Bersani, ed inserita nel ventitreesimo album dell’artista bolognese Canzoni.

Francesco De Gregori non è la prima volta che si trova ad interpretarla: l’aveva cantata dal vivo nel 2010 insieme allo stesso Dalla. Quella versione live è entrata a far parte della tracklist dell’album dal vivo Work in Progress, pubblicato da Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

Adesso, il duetto è con un altro grande amico e collega: Antonello Venditti. I due artisti non sono nuovi a collaborazioni: cominciarono infatti a scrivere insieme le loro prime canzoni, per arrivare al comune esordio discografico con l’album Theorius Campus nel 1972. All’interno di questo disco erano presenti due successi, come Roma Capoccia di Venditti e Signora Aquilone di De Gregori. Nel 2018, i due artisti si sono ritrovati a duettare sulle note di Sara in occasione del quarantennale dell’album di Venditti, Sotto il segno dei pesci.

A quasi cinquant’anni dall’esordio, Francesco De Gregori e Antonello Venditti tornano a lavorare insieme. La pubblicazione della cover di Canzone è il primo passo di questa reunion. Poi, c’è l’evento dal vivo allo Stadio Olimpico, inizialmente programmato per il 5 settembre 2020 e spostato causa emergenza Covid al 17 luglio 2021. Nel frattempo, i due cantautori saranno tra i protagonisti dei Seat Music Awards dove si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona.