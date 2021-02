Uscirà il 5 marzo per Sony Music il nuovo album di Francesca Michielin Feat (Fuori dagli spazi), un nuovo capitolo, un’appendice di Feat (Stato di natura).

Nel disco saranno presenti le 11 tracce del progetto pubblicato un anno fa più alcuni nuovi brani tra cui Chiamami per Nome, con cui parteciperà insieme a Fedez al Festival di Sanremo 2021. Spazio anche per Cattive Stelle feat. Vasco Brondi.

Nell’ultimo periodo la cantautrice sta svelando le collaborazioni che si potranno trovare nel nuovo progetto con un gioco social, una sorta di ‘indovina chi’.

In un post ha invitato i suoi follower a indovinare i primi due nomi. La cantautrice ha postato M_ _ _ _ _ e C _ _ _ _ _ _ _ _ . I fans hanno ipotizzato si tratti di Mecna e Colapesce. Mecna, tra le altre cose, è anche l’autore della copertina del progetto.

FRANCESCA MICHIELIN FEAT (FUORI DAGLI SPAZI)

Sono molti gli artisti in gara al Festival 2021 che già avevano collaborato al primo capitolo del progetto.

Per esempio i Maneskin, che interpretarono con Francesca Stato Di Natura. Nel disco anche Dardust in Yo no tengo Nada e Max Gazzè in La vie ensamble.

Colapesce, che dovrebbe far parte di Feat (Fuori dagli spazi), è al Festival insieme a Di Martino con il brano Musica Leggerissima.

Nel frattempo Francesca Michielin sta ultimando le registrazioni e l’editing del podcast che sarà disponibile dal 25 febbraio.

Foto di Graziano Moro