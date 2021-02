Francesca Michielin e Fedez saranno al Festival di Sanremo 2021 con il brano Chiamami Per Nome, pezzo che al momento è considerato dai bookmakers come il favorito per la kermesse.

I due artisti, che già in passato avevano collaborato nei brani Cigno Nero e Magnifico, hanno presentato il pezzo in una conferenza stampa virtuale.

Un’occasione per parlare del brano e chiarire alcuni punti di vista.

La prima a prendere la parola è Francesca Michielin, cantautrice che torna sul palco dell’Ariston a cinque anni dal secondo posto di Nessun Grado di Separazione.

“Sono agitata, emozionata e felice, ma per ora non sto pensando solo a Sanremo, anche perchè prima ho un esame al Conservatorio! È bello tornare al Festival tanti anni dopo la prima volta. Oggi sarà diverso, anche perchè non sarò in hotel, ma… in una tenda!!!”

Chiamami per Nome nasce idealmente dal periodo del lockdown, periodo in cui Francesca Michielin e Fedez hanno duettato virtualmente dai balconi, ritrovandosi dopo tempo.

Non c’è nessun progetto discografico che verrà promosso al Festival o subito dopo. Il mio obiettivo ora è solo vivere Sanremo come un’esperienza di vita.”

“Io e Francesca ci siamo ritrovati e abbiamo provato a fare insieme delle sessioni in studio. Il metodo di lavoro è stato diverso rispetto al passato e per me è stato un momento di socialità importante. Anche solo darsi l’appuntamento su Zoom e poi incontrarsi in studio è stata una boccata di ossigeno, una ventata di freschezza!

Il singolo sarà inserito nell’album di Francesca Michielin Feat (Fuori dagli spazi), repack di Feat (Stato di Natura) uscito lo scorso anno.

“Chiamami per nome, che sarà inserita in Feat (Fuori dagli Spazi),

è una canzone che mi emoziona molto e addirittura quando la ascolto in sala prove mi scende la lacrimuccia. Non mi succede così automaticamente, ma sono davvero legata a questo pezzo. Rispetto alle nostre collaborazioni passate c’è un’evoluzione sia testuale che musicale. È un brano d’amore più trasversale rispetto a Magnifico e a Cigno Nero.

Abbiamo deciso di proporre una struttura un po’ diversa, un arrangiamento minimale. Ho giocato con i Synth, che hanno suoni cinematografici. Con l’orchestra ci siamo emozionati tantissimo!

C’è un’evoluzione stilistica! Il brano parla anche di come mi sono sentita in questo periodo. Non ho paura di affrontare qualcosa di bello. Questo pezzo parla di come vivere la musica anche in un momento di difficoltà dove non possiamo perdere la speranza.

Mahmood lo conosco da una vita. Io compongo soprattutto musica e non è facile lavorare con autori che mi danno un pezzo. Alessandro come autore di melodie è fenomenale, anche perchè in italiano è difficile valorizzare voci con sfumature. Lui a livello melodico è incredibile. Da quando ho lavorato con lui credo di aver acquisito una nuova consapevolezza.”