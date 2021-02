Folcast: a Sanremo con “Scopriti” e da novembre in tour nei club

Il cantautore romano Folcast sarà al Festival di Sanremo 2021 con il brano Scopriti (Laboratori Testone / Artist First). Il pezzo è prodotto da Tommaso Colliva e scritto dallo stesso Folcast, che ha composto il brano con Tommaso Colliva e Raffaele Scogna. L’arrangiamento degli archi è a cura di Rodrigo D’Erasmo.

Ora il cantautore, dopo l’ottimo riscontro ricevuto nella finale di Sanremo Giovani in attesa di salire sul palco dell’Ariston, ha annunciato un tour nei club che prenderà il via il prossimo autunno.

Il brano è accompagnato anche da un videoclip, girato da Giacomo Citro, presso l’ex Città del rugby di Spinaceto, a Roma.

“Da sempre la dimensione del Live è quella che preferisco ed è quella per me più importante. Programmare e annunciare dei concerti in un periodo del genere può essere un salto nel vuoto, un rischio, una responsabilità. Ma può anche essere il segnale che tornare a fare musica dal vivo forse è possibile.

Mi auguro che gli spazi rimasti chiusi fino ad oggi riescano a riprendere un’attività regolare al più presto. Il sostegno va a loro, ai tecnici, ai musicisti. Entrare a far parte della squadra di OTR, casa di diversi degli artisti italiani che da sempre stimo di più, nonché famiglia composta da persone che fanno il proprio lavoro con rispetto e passione, è per me motivo di felicità oltre che un grande onore.”