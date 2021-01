Sarà in onda il 15 e il 22 gennaio in prima serata su Rai 1 il nuovo programma di Fiorella Mannoia La musica che gira intorno. Due serate ricche di ospiti musicali, ma non solo.

Un ritorno televisivo atteso (ne abbiamo parlato Qui) che arriva a tre anni e mezzo da Un, due, tre… Fiorella!, programma che nelle due puntate fece registrare uno share medio superiore al 21%.

Così come per la precedente esperienza televisiva, Fiorella Mannoia ospiterà numerosi artisti con cui darà vita a duetti unici e momenti intensi tra musica e parole.

I due speciali appuntamenti andranno in onda alle 21.25 dal Teatro 1 di Cinecittà World, dove gli ospiti celebreranno insieme a Fiorella il ruolo della musica, in quanto colonna sonora della nostra vita.

La musica che gira intorno, il cui titolo omaggia la canzone di Ivano Fossati, attraverso un racconto costruito dalle canzoni e dalle storie interpretate da Fiorella e dagli ospiti dello show, ci farà emozionare, riflettere su noi stessi, rievocare i ricordi più importanti delle nostre storie, personali e collettive. Come la musica fa sempre, nelle vite di tutti noi.

“C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… le nostre storie… la nostra musica.”

Così Fiorella Mannoia che ha presentato il programma in una conferenza stampa virtuale, alla quale hanno preso parte anche il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il vicedirettore Claudio Fasulo e il regista dello show Duccio Forzano.

FIORELLA MANNOIA LA MUSICA CHE GIRA INTORNO – CONFERENZA STAMPA

Il primo a prendere la parola è Stefano Coletta, Direttore della rete ammiraglia Rai.

“Sono davvero contento per questo progetto che riporta su Rai 1 Fiorella Mannoia, un’artista che stimo per la forza della sua testualità e della sua vocalità. Quando penso a lei penso a una donna che non si è mai tirata indietro rispetto a quello che vive. Una donna che ha preso posizione e non si è tirata indietro di fronte alle battaglie. Lei unisce al coraggio la gentilezza, che è quello che fa la differenza. Mi ha sempre colpito la sua reattività portata avanti con eleganza. Ne ho avuto ulteriore conferma quando sono stato in Teatro durante la registrazione della prima puntata. Uno dei primi pensieri che ho avuto quando sono arrivato a Rai 1 è stato quello di far tornare in onda Fiorella. Lei esprime il concetto del servizio pubblico. Fiorella in pieno lockdown si è fatta carico dei problemi del mondo dello spettacolo. È stata più volte su Rai 1 per denunciare la situazione. In quell’occasione ho colto la densità del suo impegno. Questa pagina storica che ancora oggi stiamo vivendo è stata una bomba inaspettata. Non soltanto sta mietendo tantissime vittime, ma ha mutato il nostro modo di essere umani. Lei è molto simile a me. I telespettatori potranno ascoltarla e ne sono felice. Con Fiorella Mannoia si riapre il 2021 con l’intento di reagire e dire qualcosa di profondo, pur nella leggerezza. Ringrazio Fiorella per aver raccolto il nostro invito. Si vedranno momenti di spettacolo che resteranno unici.”

