Il Festival di Sanremo 2021 prende idealmente il via con la conferenza stampa di presentazione della kermesse.

Un appuntamento fisso che per la prima volta non si svolge nel Teatro del Casinò della Città dei Fiori, ma in collegamento streaming da Viale Mazzini.

Un Festival che è confermato dal 2 al 6 marzo dopo le indicazioni e le conferme del CTS e che prenderà il via nonostante le tante polemiche e indiscrezioni di queste ultime settimane.

Le parole del vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, che ha sottolineato che:

Un lavoro eccezionale in cui anche Radio 2 e Rai Play faranno un lavoro fondamentale.

Un Festival in cui anche la scenografia di Gaetano e Chiara Castelli avrà un ruolo fondamentale.

Un Festival in cui anche TIM, sponsor unico, contribuirà ad aumentarne il lustro, dando la possibilità di seguirlo anche attraverso appuntamenti speciali.

Gianpaolo Tagliavia, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, ancora non si sbilancia sui ricavi di Sanremo 2021, ma ricorda che:

Il primo a prendere la parola è Stefano Coletta, Direttore di Rai 1 che ha ricordato che esattamente un anno fa a Sanremo si svolgeva la conferenza di stampa di chiusura del Festival 2020.

“Un anno fa a quest’ora eravamo tutti riuniti in presenza perchè il Festival si era concluso la sera precedente.

Commentavamo un Sanremo straordinario e che ha raggiunto e superato tutti gli obiettivi prefissati. Un Festival in grado di radunare davanti alla tv tutti, abbattendo le differenze. Lo scorso Sanremo ha messo insieme in un rito collettivo tutti.

Arrivando a questa conferenza pensavo che Sanremo 2020 è stato l’ultimo momento di condivisione piena per noi che facciamo questo mestiere.

In un anno esatto abbiamo attraversato uno scompaginamento delle vite private e delle vite pubbliche.

Sanremo rappresenta un’occasione di unione del nostro paese. È un appuntamento che davvero unisce la famiglia davanti alla tv.

La grande macchina Rai è al lavoro da molti mesi e come è noro Amadeus non ha voluto definire la 71° edizione come tale, ma la 70°+1, come se questo limbo che abbiamo vissuto ci facesse ricominciare.

L’esperienza del Covid ci ha uniti nella distanza.

Non sarà il Festival della Rinascita, ma quello della consapevolezza. Il servizio pubblico ha anche il compito di intrattenere. Nel mio primo anno di Direzione di Rai 1 ho voluto dare grande spazio all’intrattenimento, perchè lo spettacolo riempie il vuoto che il Covid ha creato.

Anche le 26 canzoni scelte sono il risultato di ciò che abbiamo visto. I sentimenti primari vengono a galla e ci fanno guardare a quello che viviamo attraverso la musica. Sono spesso testi d’amore perchè alla solitudine ci si accompagna con quei sentimenti che meglio conosciamo.

Sarà un Festival particolare e vuole riempire il disorientamento. Saltarlo a piè pari avrebbe significato allargare il senso di disorientamento. Dico grazie ad Amadeus che sta lavorando per preparare 5 serate.

Questo Festival è un tentativo di unirci nella consapevolezza.

Sono mesi che lavoriamo affinchè questo Festival mantenga degli standard di intrattenimento realizzato con grande professionalità, nel rispetto dalle norme di sicurezza.

La vita comune, proprio nella sua fatica, è ancora più vita. Montale diceva che a volte la vita coincide con il superamento delle difficoltà.

Questo Sanremo nasce per non lasciare soli gli italiani. Lo vivo come un dovere del Servizio Pubblico.”