Sanremo 2020 e Sanremo Giovani.

Mancano ancora cinque mesi alla settantesima edizione del Festival di Sanremo ed il nuovo direttore artistico (e presentatore), Amadeus, è chiuso giorno e notte nella sede Rai dove, riunione dopo riunione, sta mettendo a punto i dettagli sul regolamento della nuova edizione della kermesse.

E quello a cui si sta lavorando al momento riguarda sopratutto Sanremo Giovani che, come è noto, andrà in onda in prima serata su Rai il 17 dicembre, quindi tra poco più di tre mesi.

L’incognita più grande riguardava la collocazione dei giovani… ritorno alla vecchia formula consolidata, quella con gli otto o più artisti inseriti in una propria categoria a febbraio, o proseguimento della formula innovativa e vincente sulla carta, ma sfortunata nella messa in atto, di Baglioni, quella con ben 18 giovani a Sanremo Giovani di dicembre e i due vincitori in gara tra i big?

All Music Italia oggi è in grado di svelare l’arcano.

SANREMO 2020: SANREMO GIOVANI TORNA AL PASSATO CON QUALCHE NOVITÀ

A Sanremo 2020 tornerà la categoria dedicata ai giovani, o emergenti che dir si voglia. Gli artisti in questa categoria saranno nuovamente otto, quello che cambia è la provenienza.

Due degli otto verranno scelti come in passato da Area Sanremo, manifestazione di cui settimana prossima dovrebbe essere reso noto il regolamento per iscriversi, e che vedrà alla guida Massimo Cotto.

Cinque di loro, quindi uno in meno rispetto al passato, arriveranno attraverso le selezioni di Sanremo Giovani degli artisti presentati con il cosiddetto “regolamento” discografico.

Come in passato selezionati i finalisti dalla commissione artistica (che al momento non è ancora stata resa nota), i cinque artisti che accederanno a Sanremo 2020 categoria giovani saranno scelti in diretta su Rai 1 nella serata in onda su Rai 1 il 17 dicembre.

La sorpresa invece riguarda l’ottavo e ultimo concorrente…

SANREMO YOUNG ARRIVA A SANREMO

La Rai quest’anno ha deciso di valorizzare artisti provenienti dai propri programmi.

E così, se in passato diversi vincitori di X Factor (Marco Mengoni, Chiara Galiazzo, Lorenzo Fragola…) hanno avuto l’accesso diretto al Festival (nei big per non destabilizzare la gara dei giovani vista la popolarità dovuta dall’esposizione televisiva), questa volta sarà un artista “Made in Rai” ad accedere tra i giovani del Festival…. per la precisione il vincitore di Sanremo Young.

Una scelta bizzarra se si conta che, stando a quanto riportato dai siti di televisione e nella giornata dedicata all’annuncio dei palinsesti Rai, il programma risultava sparito dai palinsesti. Probabilmente il braccio di ferro con Antonella Clerici, inizialmente messa in panchina dalla Rai e in procinto di lasciare l’azienda, ha portato alla riconferma del programma e alla valorizzazione dello stesso.

Quindi, in attesa della conferma ufficiale, uno dei nomi degli otto giovani del Festival di Sanremo 2020 potrebbe essere già stato svelato. La seconda edizione di Sanremo Young infatti è stata vinta da Tecla Insolia, 14enne nata a Varese ma residente da tempo a Piombino, che prima di Sanremo Young aveva già partecipato a Pequeños Gigantes.

Ora c’è solo da aspettare, e le case discografiche, etichette e major, fremono, il regolamento ufficiale che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere pubblicato il 15 settembre prossimo.

Clicca qui se vuoi leggere l’articolo con il nostro punto di vista sulle polemiche riguardo a presunti possibili conflitti di interesse di Amadeus a Sanremo 2020.