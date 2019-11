Festival di Sanremo 2020 mancano ormai poco più di tre mesi alla settantesima edizione della kermesse musicale più famosa in Italia e il presentatore e Direttore artistico, Amadeus, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero dove rivela qualcosa in più sul suo Festival.

Ancora nulla si sa su chi affiancherà il presentatore sul palco del Festival in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio 2020. Lui dichiara che potrebbero essere “Due donne o due donne e un uomo“ ma di una cosa è certa, saranno delle presenze nuove, mai viste sul palco dell’Ariston.

Per quel che riguarda i super ospiti stranieri ci si sta lavorando e Amadeus non ha mai nascosto che il suo sogno sarebbe portare sul palco Lady Gaga.

Certo invece che parteciperanno, ancora non si sa in quante puntate e in che veste, i suoi due amici storici, Fiorello e Jovanotti.

La scenografia sarà curata da Gaetano Castelli a cui il presentatore ha chiesto di rimettere al centro i famosi Fiori, simbolo della kermesse.

Amadeus tiene molto alle Nuove proposte che saranno parte integrante di Sanremo 2020.

Oltre alla visibilità che riceveranno nelle quattro puntate di Italia sì condotte da Marco Liorni (vedi qui) e alla finale di Sanremo Giovani, spazio per loro anche sul Capodanno di Rai 1…

“Credo nella tradizione e nei giovani, che secondo me devono fare un percorso lungo e non giocarsi tutto in una notte. E poi non mi sembra corretto nei confronti dei 20 Big fare in modo che qualcuno senza una storia consolidata possa scavalcarli.

Io di sicuro da lunedì prossimo farò sentire le canzoni dei venti giovani ovunque, anche sul palco dello show di Capodanno su Rai 1. Più visibilità riesco a dare loro, più sono contento”.

Sul numero dei Big/Campioni il presentatore si riserva la possibilità di alzarne il numero dei 20 previsti a 22 come del resto già fatto sia da Carlo Conti e Claudio Baglioni.

Cancellato infine il Dopofestival per dare spazio a L’Altro Festival di Fiorello su RaiPlay (che ospiterà anche il Question time dalla sala stampa).