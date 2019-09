Festival di Castrocaro 2019: Vince la 21enne Debora Manenti

Festival di Castrocaro 2019. È andata in onda il 3 settembre scorso, nella prima serata di Rai 2 (e Radio Rai 2), la sessantaduesima edizione di uno dei concorsi musicali storici nel panorama musicale italiano, il Festival di Castrocaro per l’appunto. Ad aggiudicarsi la vittoria di questa edizione la bresciana Debora Manenti.

Debora ha 21 anni ed è nata a Cazzago S. Martino, in provincia di Brescia e canta fin da quando era solo una bambina. La sua passione per la musica l’ha portata un anno a studiare violino e, per ben cinque anni, clarinetto.

Nel 2017 Debora Manenti ha partecipato anche ai casting di Amici di Maria De Filippi senza però riuscire ad accedere al programma.

Per conquistare la giuria la giovane artista si è cimentata con Look at me now di Chris Brown, Mica Van Gogh di Caparezza e Lose yourself di Eminem. Tutti brani molti difficili ma che Debora è riuscita a fare suoi stravolgendoli negli arrangiamenti e nell’interpretazione.

A portarla alla vittoria una giuria presieduta da Simona Ventura e composta da Andrea Delogu, Elodie, il Maestro Bruno Santori e Maurizio Vandelli.

Debora Manenti, oltre alla vittoria assoluta al Festival di Castrocaro 2019, ha ricevuto anche il Premio Siae per la miglior perfomance (grazie al brano Look at me now) e il Premio LONGLIFE per la “Miglior voce“.

Qui trovate la lista dei nove finalisti “battuti” da Debora.

CASTROCARO 2019 critiche ad una MANIFESTAZIONE DA PRESERVARE E RILANCIARE

Ma parliamo anche della manifestazione che, va detto, anche quest’anno ha ricevuto diverse critiche raccogliendo ascolti decisamente bassi (1.009.000 telespettatori con il 5,5% di share).

In particolare ad essere attaccata è stata la conduzione di Belen e Stefano De Martino. La coppia effettivamente si è rivelata poco adatta a presentare un programma di questo tipo.

Per essere onesti bisogna anche dire che i tempi di preparazione di questa nuova edizione di Castrocaro sono stati davvero brevi e che Lucio Presta, nuovo produttore dello show, ha comunque apportato anche delle modifiche molto importanti.

Cambiamenti probabilmente poco visibili ai media, ma importantissimi per i giovani artisti.

Per anni il Festival di Castrocaro infatti ha avuto un costo di iscrizione, costo che si andava a sommare a quelli che ogni ragazzo affrontava tra viaggi e pernottamenti.

Quest’anno invece la manifestazione ha abolito qualsiasi quota di iscrizione diventando completamente gratuita.

Tornando alle critiche, da molto tempo a questa parte, spesso giustamente, il Festival di Castrocaro, viene attaccato.

La manifestazione che un tempo era trampolino di lancio per artisti emergenti oltre che un lasciapassare per i giovani del Festival di Sanremo, da anni è allo sbando e questo è sicuramente un peccato.

Castrocaro infatti è un concorso che ha un suo valore storico per quel che concerne la musica italiana.

Del resto si parla di una manifestazione che esiste da 62 anni e, soprattutto, di una delle pochissime vetrine televisive rimaste, talent show a parte, per gli artisti emergenti.

Proprio per questo la Rai dovrebbe cercare di valorizzarla riportandola, con idee innovative, agli antichi fasti e restituendole il ruolo di trampolino di lancio per giovani talenti da seguire anche dopo il concorso.

Come si suol dire… un paese che non dà spazio ai giovani è un paese destinato a spegnersi e la musica italiana non può essere lasciata in mano solo ai talent show, programmi funzionali e importanti, ma non adatti a tutti gli artisti in quanto spesso molto vicini ai reality per dinamiche televisive.