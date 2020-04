Fenix Home Audition: una serie di audizioni on line per gli artisti emergenti

In questo momento in cui anche il settore musicale sta soffrendo, Fenix Entertainment aderisce al movimento culturale #iorestoacasa e lancia una serie di audizioni online per artisti emergenti. Prende vita, così, Fenix Home Audition.

Il lavoro di scouting di Fenix Entertainment, quindi, non si ferma e reagisce continuando il lavoro di scouting dei nuovi talenti musicali attraverso i canali telematici.

L’obiettivo è quello di trovare uno o più nuovi giovani artisti da inserire nella propria officina artistica Fenix Off.

Gli artisti selezionati, che riusciranno a entrare nella label, potranno iniziare un percorso discografico ed essere supportati da un team che li aiuterà nella produzione e nella promozione del proprio progetto discografico.

FENIX HOME AUDITION

Le audizioni saranno aperte ad artisti solisti e band, di età inferiore ai 35 anni, senza limitazione di genere musicale.

Per partecipare al primo turno di selezione, gli artisti dovranno caricare su YouTube in modalità nascosta due video live in cui suonano due brani originali e inediti, e inviare i link entro il 3 maggio 2020 alla mail music@fenixent.com, scrivendo nell’oggetto Fenix Home Audition.

Nella mail vanno inseriti:

Nome e Cognome

Eventuale nome d’arte

Titolo brani

Link web/social

Data di nascita

Non sono ammesse cover. I progetti che arriveranno saranno valutati dalla direzione artistica dell’etichetta, che selezionerà quelli più interessanti. Saranno, poi, organizzati ciclicamente e a cadenza settimanale un appuntamento di audizioni dal vivo sul canale Instagram dell’etichetta.

Se la direzione artistica riterrà valido un progetto potrà decidere di inserirlo nella label Fenix Off, iniziare a lavorarlo da subito, per farlo uscire nel più breve tempo possibile e attraverso una strategia mirata.