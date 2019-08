Fedez nuovo album in lavorazione? Non è passato nemmeno un anno dall’uscita di Paranoia Airlines, primo disco di Fedez dopo un lungo periodo dedicato alla collaborazione con J-Ax che l’artista fa intuire attraverso una storia su Instagram che un nuovo progetto è in lavorazione con una nuova squadra.

Per Fedez il nuovo album sarà una prova importante, anche perché i risultati di vendita di Paranoia Airlines sono stati buoni ma non eccellenti rispetto al passato.

Ciò nonostante Paranoia Airlines (Qui la nostra recensione), uscito il 25 gennaio 2019, non solo ha esordito in vetta alla classifica Fimi risultando il secondo album venduto nella prima metà del 2019 (Qui il nostro articolo).

Tutto ciò nonostante le numerose critiche ricevute.

FEDEZ IL NUOVO ALBUM

Nella storia pubblicata su Instagram Fedez è in auto con uno dei rapper più stimati della scena italiana, Dargen D’Amico. Particolarmente evocativo è il testo che scorre in sovrimpressione:

“Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta quella merda accumulata in questi anni.



Abbiamo lavorato in segreto per un po’, ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo.

Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come in una macchina della resurrezione.”

Ciò che colpisce è che nella storia successiva, su sfondo completamente nero, si sente la voce di Undici, l’amatissima protagonista della serie cult di Netflix, Stranger Things, che cita la frase cult “Gli amici non mentono mai“:

“Ciao Fedez sono Undy.

Ricordati che gli amici non mentono mai. Un bacione. Saluta anche Leo!”

Ma a cosa si riferisce la prima parte di questa frase?

Ci sentiamo di escludere che sia legata alla separazione da J Ax, evento non certo indolore ma ormai archiviato. Diversa invece la situazione con l’artista che ha scoperto e contribuito a lanciare, Rovazzi.

Negli ultimi giorni Fabio ha dichiarato che proprio collaborando con Fedez ha capito che non si può lavorare insieme a qualcuno e al stesso tempo esserci amico. Che la frase “Gli amici non mentono mai” si riferisca proprio a lui? Chissà…

Tornando al nuovo album un altro aspetto che colpisce è che Fedez, durante la conferenza stampa di Paranoia Airlines, aveva dichiarato di volersi fermare un lungo periodo così da dedicarsi alle sua nuova priorità, la famiglia. Anche per questo ha abbandonato la poltrona di giudice a X Factor.

C’è da chiedersi se questo annuncio è una provocazione o effettivamente l’artista è realmente al lavoro per un nuovo progetto. Non ci resta che aspettare per saperne di più.

Foto dai Social di Fedez