Il 22 gennaio è il giorno dell’uscita in radio di Dimenticato (Mai), il nuovo singolo di Federica Marinari. Il brano è risultato tra i vincitori dell’ultima edizione di Area Sanremo TIM, anche se non è stato selezionato per le Nuove Proposte del Festival 2021 (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano è stato scritto da Omankati, Andrea Amati e Gioele Di Tommaso, prodotto artisticamente da Sabatino Salvati.

Mixato da Sabatino Salvati presso Up Music, mastering a cura di Marco D’Agostino. Al singolo ha partecipato Nicola Oliva alle chitarre acustiche ed elettriche.

Dimenticato (Mai) anticipa il primo album di inediti che vedrà la luce nel 2021.

FEDERICA MARINARI DIMENTICATO (MAI)

Così Federica Marinari, cantautrice toscana nata nel 1993, racconta così il suo nuovo lavoro.

“Dal primo ascolto mi sono da subito ritrovata ed immedesimata nelle parole di questa canzone. ‘Dimenticato (mai)’ è una ballad moderna in cui le strofe più urban si aprono ad un inciso memorabile ed emozionante. Il testo, attraverso tante immagini quasi cinematografiche, parla di una storia tra due ragazzi, anzi, dalla prima storia, quella che rimarrà sempre dentro ovunque si andrà e chiunque si incontrerà nella vita.”

L’artista è nota per aver partecipato a diverse manifestazioni e competizioni nazionali e internazionali. Nel 2014, invece, ha preso parte a The Voice of Italy e nel 2018 ad Amici di Maria De Filippi.

Nel 2019, dal desiderio di ringraziare personalmente e di vedere negli occhi tutte le persone che con amore l’hanno sostenuta quando era nella Scuola di Amici, nasce lo Strade Tour. Una serie di mini-live per le strade delle città più importanti d’Italia.

Testo e video

(Di Omankati, Andrea Amati, Giole Di Tommaso, Sabatino Salvati, Mario Tortoriello)

Dicevi ti amo solo con la testa

Lo ripetevi come fosse un mantra

Sopra una spiaggia sopravvalutata

Noi come la sabbia siamo roccia infranta

Pensavi di scappare in Inghilterra

Da questo sole che ci fa la guerra

Che se ci pensi in fondo poi le nuvole

Sono crema solare per la terra

Stasera usciamo mi va bene ovunque sia

Facciamoci una foto e buttiamola via

Tanto bastava averti

Senza imprimere i ricordi

Scalatori di rimorsi

Senza un punto a cui aggrapparsi

Io non mi ricordo cos’è successo

Nemmeno il momento preciso in cui ti ho perso

Ma siamo lontani e lo sento ancora

Quando mi sorridi

Quando la tua vita è sola

E ad ogni chiamata che ho interrotto

Per ogni messaggio lasciato mezzo scritto

In ogni vocale che ho cancellato

Ti volevo dire che non ti ho dimenticato mai

Conserverò il tuo odore in tasca

e quel sapore ancora sulle labbra

Dei cento baci alla salsa di soia

Per coprire il sapore della rabbia

E in contromano contro la tempesta

Incontro mani da collezionista

Di temporali chiusi in una busta

A lettere di fulmine scrivevi “resta”

Prendiamocene un treno e andiamo a Rimini

A respirare il mare e poi nasconderci

Nei suoi vicoli più stretti

Nei silenzi più perfetti

Tra le frasi senza punti.

Come squali senza denti

Io non mi ricordo cos’è successo

Nemmeno il momento preciso in cui ti ho perso

Ma siamo lontani e lo sento ancora

Quando mi sorridi

Quando la tua vita è sola

E ad ogni chiamata che ho interrotto

Per ogni messaggio lasciato mezzo scritto

In ogni vocale che ho cancellato

Ti volevo dire che non ti ho dimenticato mai

Io non mi ricordo cos’è successo

Nemmeno il momento esatto in cui ti ho perso

Ma grazie comunque per ciò che è stato

Ti volevo dire che non ti ho dimenticato mai