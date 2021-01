Dopo una lunga attesa, ecco finalmente il nuovo album di Febo Sognonauta (LAB14 / Believe Digital). Un ritorno discografico atteso e anticipato da diversi singoli.

Sognonauta è un album vero, intenso, musicalmente completo, in cui spicca la sensibilità del cantautore romano. Un viaggio che si snoda in 12 tracce in cui è presente un’impronta riconoscibile. Nei brani si parla di quella quotidianità che troppo spesso diamo per scontata e a cui non poniamo la giusta attenzione.

12 tracce, 12 racconti, 12 strade che partono da luoghi e tempi diversi e distanti per arrivare nello stesso posto e nello stesso attimo.

“Questo album rappresenta l’evoluzione musicale che ho avuto nel tempo. Una tracklist di 12 brani che fa un viaggio attraverso storie d’amore e spaccati di vita, da qui il titolo ‘Sognonauta’. Riparto da qui, e non mi fermo più.”

Così Febo descrive il nuovo progetto discografico.

Alla produzione artistica di Sognonauta hanno collaborato Riccardo Piparo, Marta Venturini, Francesco “Katoo” Catitti e Fabio Raponi, mentre coautore dei testi è Marco Rettani.

FEBO SOGNONAUTA

Questa la tracklist del nuovo album.

1. Se domani

2. Lontano

3. Hai loviù

4. Fino in fondo feat. Giorgio Pasotti

5. L’uomo lunatico

6. Ciliegie

7. Bella gente (folk version)

8. L’amore feat. Pixote

9. Nonostante tutto

10. Tokyo

11. Nonna dammi 4 numeri

12. Esseri liberi

L’ultimo singolo lanciato per promuovere Sognonauta è Fino in fondo, realizzato insieme all’attore italiano Giorgio Pasotti.

“Avevo il desiderio di far prendere vita ad alcune parole, volevo che arrivassero dritte al cuore, volevo un’ondata di calore. Sentivo il bisogno di far vivere ad una piccola canzone il sogno di essere una stella del cinema. Ringrazio Giorgio Pasotti che ha esaudito questo mio desiderio, illuminando ‘Fino in fondo’.”

Così Febo descrive il singolo Fino in fondo.

Altro feat degno di nota nel disco è quello con i Pixote, uno dei gruppi più importanti del Brasile, che vanta milioni di streams e followers. L’amore (E’ o amor) sarà il singolo estivo e verrà lanciato contemporaneamente in Italia e in Brasile.