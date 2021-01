Il 22 gennaio è il giorno dell’uscita in radio di Fino In Fondo, il nuovo singolo di Febo feat Giorgio Pasotti (LAB14 / Believe Digital), brano tratto dall’album Sognonauta (ne abbiamo parlato Qui).

Il cantautore anche con questo brano mette in risalto la sua sensibilità e la capacità di toccare le corde dell’anima. Un messaggio di speranza in un momento difficile per tutti. Un periodo in cui non è semplice reagire e trovare la forza necessaria per affrontare le avversità.

“Scrivo canzoni perché mi consolino, é un modo per parlare con qualcuno, ci passo le mie giornate a scrivere, e mi ci sento bene.

Questa é la mia terapia per non farmi assalire dall’ansia di questo periodo complicato.”

Questo il messaggio postato da Febo sui Social per descrivere l’inquietudine nel periodo.

FEBO FEAT GIORGIO PASOTTI FINO IN FONDO

“E’ una piccola canzone alla quale ho voluto regalare per un attimo il sogno di essere una star del cinema. Per realizzare questo ‘sogno’, sono stato aiutato dal mio amico Giorgio Pasotti. ‘Fino in fondo’ è una canzone di speranza, che vuole esortare a reagire nei momenti di difficoltà, durante i quali gli affetti sono il più grande punto di forza e ripartenza.”

Così Febo spiega Fino in Fondo.

Non è la prima volta, invece, che Giorgio Pasotti si confronta con il mondo della musica, anche se finora il ruolo è stato differente.

Nel 2001 fu il protagonista maschile del videoclip di Luce (Tramonti a Nord-Est) di Elisa, diretto da Luca Guadagnino. Apparve anche nei video dei brani Io Che Amo Solo Te, cover realizzata da Fiorella Mannoia, e Ancora Qui di Renato Zero.