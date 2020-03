Fasma: rinviate a maggio le due date evento di Milano e Roma

Come ormai è noto Fasma è il vincitore morale della sezione Giovani del Festival 2020. Il suo brano Per sentirmi vivo ha raggiunto risultati ragguardevoli su Spotify e il videoclip su YouTube ha per ora sfiorato quota 9 milioni di views. E’ stato comunicato che le due date previste a Milano e Roma a inizio aprile sono state rinviate al mese successivo.

L’attuale emergenza sanitaria ha costretto Vivo Concerti a riprogrammare i due live, originariamente previsti per il 3 aprile a Roma e il 5 aprile a Milano.

Le nuove date di Io Sono Fasma Live sono: venerdì 15 maggio al Teatro Centrale di Roma e sabato 16 maggio ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

Fasma ha annunciato il rinvio delle date anche con un post sui social. Il messaggio si chiude con una promessa:

“Rimanete attivi che succederanno cose!”

Cosa dobbiamo aspettarci da Fasma nelle prossime settimane? Tra i fans c’è chi ipotizza un nuovo singolo inedito e chi spera in un corposo tour estivo.

FASMA

L’artista romano ha recentemente pubblicato il videoclip del singolo Tu Sei Fasma, brano che apre il disco e che è un vero e proprio manifesto del progetto discografico.

Io Sono Fasma (Qui l’analisi del nostro prof. di Latino) ha fatto il suo esordio alla posizione #6 della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Dopo un settimana, però, il disco è sceso alla #15. Un buon risultato per un artista che ha trovato nel Festival di Sanremo un palco per confermare una crescita artistica ormai sempre più marcata.

